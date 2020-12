De brexit kerstdeal uitgelegd

Een brexitakkoord waar zowel de Europeanen als de Britten dolenthousiast over zijn: het smeert de toekomstige relaties. Maar wat staat er op die 2.000 pagina's van het akkoord?

Na een moeilijke vechtscheiding lijken Europa en het Verenigd Koninkrijk, klaar voor een LAT-relatie. De Britse premier Boris Johnson uit zich plots als de 'vriend, bondgenoot en toeverlaat' van de Europeanen. 'We gaan samenwerken op die vlakken waar we wederzijds belang bij hebben, zoals klimaat, energie, transport en veiligheid,' gaf EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan. Het resultaat is 'eerlijk en evenwichtig' en 'ook in het belang van het Verenigd Koninkrijk', gaf ze aan.

Het brexit kerstakkoord is een 'handels- en samenwerkingsakkoord' maar dan wel een van een totaal ander slag dan alle reeds bestaande akkoorden. Het belangrijkste element is een handelsakkoord, dat veel breder gaat en ook afspraken bevat over visserij, transport, energie, coördinatie van sociale zekerheid en verdere deelname aan EU-programma's. Daarnaast is er een luik gerechtelijke en politiesamenwerking. een derde overkoepeld luik gaat over toezicht op en handhaving van de eerlijke concurrentie.

Handel

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bieden mekaar toegang tot hun markt zonder tarief-of quotabeperkingen. De handel tussen beide is aanzienlijk: in 2019 haalde het Verenigd Koninkrijk 52 procent van zijn invoer, ter waarde van 415 miljard euro, uit de Europese Unie; Europa voert 43 procent van zijn totale export uit naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is goed voor 325 miljard euro.

Er komen wel nieuwe zogenaamde non-tarifaire handelsbarrières vanaf 1 januari, omdat het Verenigd Koninkrijk dan een 'buitenland' is voor de Europese Unie. Dat betekent productcontroles, veterinaire controles voor dierlijke producten of racepaarden die (meestal via Calais) het Kanaal oversteken en douanecontroles en -formaliteiten. Er gelden ook aparte vergunningen voor transport en lading, btw-aangiften en andere paperassen die de handel vertragen.

Ook voor weg- en luchttransport is er wederzijdse markttoegang maar wel met respect van de veiligheid en passagiers- en sociale rechten. Bovendien komen er nog afspraken bovenop die nergens anders bestaan: het erkennen van elkaars beroepskwalificaties, de coördinatie van de sociale zekerheid van elkaars burgers, samenwerking en interconnectie van energie en zelfs gezamenlijke normen voor veiligheid van offshoreparken en de productie van hernieuwbare energie.

Visserij

Het Verenigd Koninkrijk valt niet mee onder de Europese vis- en vangstquota en krijgt zijn soevereine wateren terug. Maar de brexitdeal beperkt de schade voor de sector toch deels. Tijdens een overgangsperiode van 5,5 jaar die loopt tot eind juni 2026 moeten EU-vissers stapsgewijs een kwart van hun vangstrechten overdragen aan hun Britse collega's. Dat komt neer op een verlies voor de Europese visserijsector van zo'n 162 miljoen euro.

Na die tijd komen er jaarlijkse vangstquota zoals Londen ook al heeft met Noorwegen. Een te abrupte beperking van de vangstrechten die Europese visserijgemeenschappen in gevaar brengt, kan leiden tot Europese tegenmaatregelen, bijvoorbeeld tarieven op ingevoerde vis.

Bestaande visserijrechten in de twaalfmijlszone, de Britse territoriale wateren vlak bij de kust blijven gedurende die overgangsperiode behouden. 'Het voortbestaan van de visserijactiviteiten van een 30-tal kleinere vaartuigen in deze zone is belangrijk,' zegt Vlaams minister Hilde Crevits, die broedt op steunmaatregelen..

Eerlijke handel

Onder Europese druk staan er erg heldere afspraken in de brexitdeal over staatssteun: Londen mag niet onder de bestaande Europese sociale, fiscale en milieuregels duiken en samenwerken om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Bovendien krijgen beide partijen een stok achter de deur tegen oneerlijke concurrentie. Om te vermijden dat een conflict te snel escaleert, wordt eerst overleg voorzien. Wordt er te weinig aan gedaan, dan kunnen eenzijdige maatregelen genomen worden, strafheffingen invoeren bijvoorbeeld,op producten van een overgesubsidieerd Brits bedrijf. Straffen kunnen echter ook op een over de sectoren heen genomen worden, bijvoorbeeld de energiesamenwerking deels opzeggen omdat de visquota te veel worden beperkt.

Erasmus niet, Horizon wel

Het Verenigd Koninkrijk neemt deel aan enkele Europese programma's, waaronder Horizon voor wetenschappelijk onderzoek en de kernfusiereactor Iter. Maar als niet-EU-land moet het wel betalen voor die deelname. In het uitwisselingsprogramma voor studenten Erasmus is Londen niet geïnteresseerd.

Politie en justitie

In de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende misdaad wil de Unie nauw blijven samenwerken met het Verenigd Koninkrijk. Met het oog op die politionele en gerechtelijke samenwerking volgt er in januari een akkoord over de transfer van persoonlijke gegevens. Maar het is wel de bedoeling dat ook die samenwerking vanaf 1 januari van start kan.

Niets voor de City

De handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaat enkel over goederen. Maar het Verenigd Koninkrijk heeft eigenlijk nog nauwelijks industrie. De dienstensector maakt 80 procent uit van de Britse economie.