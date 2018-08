De fabel van de ingestorte brug

Op 14 augustus stortte in Genua de Morandi-brug in. De Italiaanse regering, een coalitie van de extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging, wordt voor het eerst keihard met haar tegengestelde opvattingen geconfronteerd. Is Rome daartegen bestand? En wie betaalt uiteindelijk de politieke rekening voor het drama?

Waarom de brug het plots begaf en over een lengte van 200 meter instortte, is niet bekend. Theorieën zijn er te over. Er is een consensus dat de Morandi-brug een slechte constructie was en dat het beton onvoldoende sterk was om het almaar toenemende verkeer te dragen. De brug was letterlijk de levensader van Genua, de grootste haven van Noord-Italië. De Italiaanse media maken gewag van een audit van vorig jaar door een universiteit in Milaan die stelt dat de stalen hangkabels mogelijk aangetast waren. Dat is moeilijk te achterhalen omdat die in beton zaten. Een jaar eerder verklaarde een ingenieur dat de brug ten dode was opgeschreven en dat het een kwestie van tijd was voor ze zou instorten. Weinigen geloofden hem.

Vijfsterrenbeweging

De brug was de inzet van jarenlange discussies in Genua. Er bestonden al plannen om de brug te ontlasten door een soort ringweg aan te leggen, la Gronda. De Vijfsterrenbeweging is in Genua groot geworden met een halsstarrig verzet tegen de Gronda. In een verwijderde blog van de beweging werd de stelling dat de brug onbetrouwbaar was als een ‘fabel’ omschreven, een politieke zet om de ringweg door te drukken. Toen in 2012 een discussie over de betrouwbaarheid van de brug rees, stelde een gemeenteraadslid van de Vijfsterrenbeweging dat ‘de brug nog honderd jaar kan standhouden’. Dure woorden achteraf bekeken.

Het verzet tegen grote infrastructuurwerken is een handelsmerk van de anti-establishmentpartij. Ook de hst-verbinding tussen Lyon en Turijn, en de gasleiding uit Azerbeidzjan naar Italië zet ze weg als ‘verkwistend en nodeloos duur’. ‘No Gronda’ legde de partij geen windeieren in Genua. Bij de parlementsverkiezingen in maart van dit jaar haalde ze 31,2 procent van de stemmen in de havenstad. Ruim meer dan de 20 procent van de Lega. Dat is opvallend omdat de electorale basis van de Vijfsterren in Zuid-Italië ligt.

Het is niet verwonderlijk dat de leider van de beweging en vicepremier Luigi di Maio deze week hard van zich afbeet. Ook hij had in de verkiezingscampagne gezegd dat de Gronda er nooit zou komen. Nu klinkt het dat de schuldige Autostrade per l’Italia is, de concessiehouder van de autoweg A10 waar de brug op ligt. Voor Di Maio is het duidelijk dat het filiaal van Atlantia, onder controle van de Benetton-familie, zijn onderhoudsverplichting niet is nagekomen.

Vrijwel meteen na de ramp eiste de vicepremier de onverwijlde intrekking van Autostrade’s vergunning. Hij herhaalde die forse uitspraak, waarop het aandeel donderdag een diepe duik maakte op de beurs. Dat ontlokte dan weer een reactie van de beurswaakhond Consob. Die wees de Italiaanse regering er zuinig op dat regels bestaan over het verspreiden van informatie over beursgenoteerde bedrijven. Of Autostrade zijn vergunning zal kwijtraken, is maar de vraag. Als de regering niet kan aantonen dat het bedrijf contractbreuk pleegde, kan de schadevergoeding voor het bedrijf oplopen tot 20 miljard euro.

De vraag blijft ook hoe de achterban van de Vijfsterrenbeweging tegen het drama aankijkt, zeker in Genua. Het verzet tegen de Gronda werd er altijd gekoppeld aan de ‘betrouwbare’ brug. Al nuanceerde Beppe Grillo, de stichter van de beweging en zelf een Genuees, dat standpunt woensdag in een vlammende blog. Hij herhaalde zijn verzet tegen de grote infrastructuurwerken, maar stelde ook dat de Morandi-brug ‘ziek was van bij de geboorte’.

Lega

De extreemrechtse Lega zit duidelijk op een ander spoor. De partij is juist een aanhanger van grote infrastructuurwerken omdat die de economie kunnen aanzwengelen en de lang verhoopte economische groei genereren. Edoardo Rixi, Lega-staatssecretaris van Infrastructuur, stelde dat ‘het drama bewijst dat infrastructuurwerken nodig zijn als we niet willen blijven leven zoals we al vijftig jaar doen.’

De partijleider en vicepremier Matteo Salvini had meteen zijn eigen zondebok klaar: Europa. Volgens hem leidden de strenge begrotingsregels van Europa ertoe dat zijn land niet kon instaan voor de veiligheid en gezondheid van zijn burgers. Het argument sloeg eigenlijk nergens op omdat Italië net veel geld krijgt uit het Europees fonds voor infrastructuurwerken en de Europese Commissie nog maar pas een grote enveloppe voor infrastructuurwerken goedkeurde.

Juridisch gevecht

Om toch de eenheid te bewaren verklaarde Salvini vrijdag dat de regering eensgezind de intrekking van de vergunning van Autostrade wil, maar dat de procedure ‘weken, zoniet maanden’ zal aanslepen. Autostrade moet binnen twee weken een rapport over het drama afleveren. Een speciale commissie aangesteld door de regering krijgt een maand voor een analyse. Die procedure heeft als voordeel dat de regering tijd wint en in zekere mate een duur juridisch gevecht kan uitstellen.

Maar de strijd met Atlantia wordt mogelijk niet de zwaarste voor de regering. In Genua is de noodtoestand voor een jaar afgekondigd. De stad is nauwelijks bereikbaar en zolang er geen brug is, zal de toestand niet verbeteren. De vraag is welke oplossing er komt: het herstellen van de brug, de aanleg van de ringweg of beide. Autostrade maakt zich sterk dat de brug in vijf maanden hersteld kan worden, de stad rekent op een jaar.