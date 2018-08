De lijfwacht die zijn president in de vuurlinie bracht

‘We zijn nog niet klaar met het afzetten van koningen.’ Zo waarschuwde Jean-Luc Mélenchon, de leider van het extreemlinkse La France Insoumise, afgelopen week president Emmanuel Macron. Even trok de geest van 1789 en de Franse Revolutie door de Franse Assemblée. Even maar. Want koningen zijn er niet meer in Frankrijk en een president afzetten is niet zo eenvoudig.

President Macron begon zijn vakantie gisteren met een informeel diner met de Britse premier Theresa May in het middeleeuwse fort van Brégançon, het buitenverblijf van de Franse presidenten en een uitwijkplaats voor koningen in lang vervolgen tijden. Veertien dagen gunt Macron zich op de uitstekende rots in de Middellandse Zee. Die vakantie volgt op de zwaarste twee weken die hij tot nu kende.

Het begon op woensdag 18 juli met een video die de krant Le Monde op haar website publiceerde. Daarop pakte een man met een helm van de oproerpolitie twee manifestanten hardhandig aan. Die man bleek Alexandre Benalla (26) te zijn. Hij was de bekendste onbekende lijfwacht van Macron. Op tal van foto’s vergezelde Benalla de Franse president: op de landbouwbeurs van Parijs maar ook op een fietstochtje door Le Touquet, waar Macron woont als hij niet in het Elysée zit.

Klein probleem

Er was evenwel een klein probleem. Benalla mocht dan al een alomtegenwoordige lijfwacht zijn, hij behoorde niet tot de politie en had bijgevolg helemaal niks te zoeken op die betoging en al helemaal niet als ordehandhaver.

Voor het Elysée was het een banaal incident en dat verdient een standaardantwoord: een boodschap van de woordvoerder, zonder dat de pers de kans krijgt om te repliceren. De hele zaak was immers onder controle. De man kreeg een schorsing van 14 dagen en mocht ook geen beveiligingsopdrachten voor de president meer uitvoeren. Klaar.

Macron heeft steeds voorgehouden dat hij als een jupiteriaanse president zou regeren, maar verheven zijn boven de massa is nog niet hetzelfde als op die massa neerkijken.

Of toch niet. Die boodschap liep zware vertraging op en raakte uiteindelijk nauwelijks verspreid. Maar er ontstond een dijkbreuk in de verslaggeving over Benalla. Hij zou 10.000 euro netto verdienen, een bedrijfswagen hebben die uitgerust is met de laatste politiesnufjes en een appartement van 300 m2 aanhouden op Quai Branly, de chique dependance van het Elysée. En waarom had hij de graad van luitenant-kolonel als reservist van de gendarmes zonder ervaring? Als uitsmijter en haast onvermijdelijk: wat had de president met zijn lijfwacht?

Voor het eerst sinds het aantreden van Macron rook de oppositie bloed. Een jaar lang onderging ze in sneltreinvaart allerlei hervormingen. Maar dit was explosief materiaal waar ze de president mee kon pakken.

Had Macron geen ‘nieuwe republiek’ en ‘nieuwe politiek’ beloofd? Een ‘voorbeeldige’ republiek waar de oude kuiperijen van de oude wereld niet langer een kans zouden krijgen. Alles in de affaire-Benalla wees erop dat de oude kuiperijen bij de jonge president nog steeds aanwezig waren. Te beginnen met een ongezond favoritisme.

Hondstrouwe achterban

Het Elysée zweeg oorverdovend. Trouw aan zichzelf vond Macron dat hij niet op de dagelijkse informatiestroom moest ingaan. Dat bleek een grove inschattingsfout. De stilte van de president was voor de buitenwereld het beste bewijs dat hij iets te verbergen had. Van een banaal incident groeide de affaire-Benalla in geen tijd uit tot een staatszaak.

In de rangen van La République En Marche (LREM), de partij van de president, ontstond grote vertwijfeling. De hondstrouwe achterban van Macron wist het even niet meer, vooral omdat de radiostilte van de president maar ook van de regering totaal was. In die sfeer van vertwijfeling werden twee onderzoekscommissies opgericht. ‘Hier valt politiek gewin te halen’, redeneerde de oppositie.

Pas op zondag 22 juli hield Macron zijn eerste crisisvergadering over de zaak. De president leek nog steeds niet overtuigd dat hij een antwoord moest geven op de stortvloed van vragen. De officiële versie bleef dat Benalla voor zijn wangedrag was gestraft en dat het om een persoonlijke uitschuiver ging die niets had te maken met de werking van het Elysée.

De maandag daarop begonnen de onderzoekscommissies aan hun werk. Het werden triestige vertoningen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, zowat de politieke peetvader van Macron, wist van niks. Hij schoof de hete brij door richting Elysée. Vreemd, omdat Collomb niet alleen bevoegd is voor de politiediensten, maar ook de eindverantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van de president. De leden van de politieprefectuur van Parijs, verantwoordelijk voor de ordehandhaving op de 1 meibetoging, spraken elkaar tegen. Het was een zootje.

Pas toen besefte Macron dat de hele zaak gevaarlijk aan het kantelen was. De president sprak daarom de avond daarna de afgevaardigden van LREM toe. Zijn toon was assertief, zelfs wat agressief. Hij voelde zich ‘verraden’ door Benalla, maar hij nam de volledige verantwoordelijkheid voor de hele zaak op zich. ‘Als ze een verantwoordelijke zoeken, hij staat voor u. Er is maar één verantwoordelijke en dat ben ik’, klonk het uitdagend. ‘Dat ze me maar komen halen’, volgde er nog provocerender op.

De speech die de gemoederen moest bedaren, deed de passies alleen maar oplaaien. De uitspraken van Macron werden als hautain omschreven. Voor velen had de president zich als een monarch opgesteld. Macron had steeds voorgehouden dat hij als een jupiteriaanse president zou regeren, maar verheven boven de massa zijn is nog niet hetzelfde als op die massa neerkijken. En dat bleek net iets te veel uit de speech van de president.

Terwijl de hele week de verhoren doorliepen in de onderzoekscommissies, verhoren die bijzonder weinig opleverden, groeide de roep om de president voor de commissies te dagen. Dat is onmogelijk. Niet alleen mag een president het parlement niet betreden, hij is ook onschendbaar in de uitoefening van zijn functie. Een president moet, in tegenstelling tot de rest van Frankrijk, dan ook geen gehoor geven als hij opgeroepen wordt voor een verhoor in een onderzoekscommissie. Het idee werd afgevoerd.

Climax

Tegelijk groeide de affaire naar een climax. De linkse en rechtse oppositie dienden elk afzonderlijk een motie van wantrouwen in tegen de regering van premier Edouard Philippe. Het debat vond plaats op 31 juli, op de laatste zittingsdag van het parlement voor het zomerreces. Het leverde een urenlang spektakel op waarbij de president van alle zijden onder vuur kwam te liggen. Maar zoals verwacht haalde geen enkele motie een meerderheid.

Toch laat de affaire-Benalla diepe sporen na. Macron bevestigde, onbedoeld wellicht, het beeld van een autoritaire president die geen tegenspraak duldt. Eveneens ontstond het beeld van een president die te vaak op een intieme kring beroep doet, en niet gewapend lijkt om daar ontsporingen tegen te gaan. Macron lijkt nu wel zijn conclusies getrokken te hebben. Hij wil de hele werking van het Elysée omgooien en de structuren zo opzetten dat dit soort ongelukken vermeden wordt. Want Benalla is ook een voorbeeld van een vertrouweling die zich te ver waagde en zo ver kon gaan omdat hij het vertrouwen van de president genoot.