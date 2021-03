‘De populariteit van Rutte gaat zich ooit wreken’

De Nederlandse premier Mark Rutte stevent af op een vierde ambtstermijn. ‘We leven in een onzekere wereld maar bij Rutte zie je geen problemen, alleen een vrolijke man’, zegt de Nederlandse schrijver Joost de Vries. ‘Hij is een vorm van politiek escapisme.’

Het was een slaapverwekkende campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag, zegt Joost de Vries. ‘Iedereen zat tevergeefs te wachten tot het eindelijk eens ging losbarsten.’ Wanneer we hem bellen, heeft de Nederlandse schrijver en essayist net de speciale verkiezingseditie klaar van De Groene Amsterdammer, het weekblad waarvan hij adjunct-hoofdredacteur is. ‘De onderkop op onze cover is ‘Stemmen onder de sluier van corona’. Het was ook echt te merken dat de coronacrisis het brede debat in de weg zat. Alsof de partijen hadden afgesproken om elkaar niet af te vallen.’

Premier Mark Rutte is populairder dan ooit en wint op 17 maart wellicht de verkiezingen. Maar hoe staat Nederland ervoor? De Tijd bekijkt de volgende dagen wat op het spel staat.

Niet alleen door corona bleef het electorale vuurwerk achterwege. Iedereen lijkt zich neergelegd te hebben bij een verkiezingsoverwinning van premier Mark Rutte, zegt De Vries. In de recente essaybundel ‘De gelukkigste man van Nederland’ boog hij zich over het fenomeen Rutte. Hoewel hij al meer dan tien jaar aan de macht is, leidt de liberaal zijn partij VVD woensdag naar een nieuwe overwinning, inclusief enkele zetels winst. De Vries: ‘De VVD heeft van de verkiezingen een soort referendum gemaakt over Rutte. De andere partijen spartelen over hoe ze zich van elkaar kunnen onderscheiden.’

Hakt iedereen dan niet in op de populaire Rutte?

Joost de Vries: ‘Dat zou je denken, maar die strategie werkt slecht. Want Rutte heeft de jongste tien jaar met zowat elke partij samengewerkt, van de PVV van Geert Wilders tot de ChristenUnie. En de lijsttrekkers van het christendemocratische CDA en de links-liberale D66, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag, zijn gewoon ministers in zijn kabinet. Zij hebben Rutte in de debatten een paar keer proberen aan te vallen, maar die zegt dan altijd: ‘Ja maar, u was erbij toen we dat beslisten.’’

©Kees van de Veen Joost de Vries (37) Joost de Vries is een Nederlandse schrijver, essayist en journalist. Hij studeerde geschiedenis en journalistiek in Utrecht. In 2007 werd hij redacteur bij het weekblad De Groene Amsterdammer. Sinds 2019 is hij

er adjunct-hoofdredacteur. De Vries debuteerde in 2010 met de roman ‘Clausewitz’. Drie jaar later verscheen de

roman ‘De republiek’, waarmee hij onder andere de Gouden Boekenuil won. Hij publiceerde ook enkele essaybundels, waaronder ‘Vechtmemories’. Onlangs verscheen de bundel ‘De gelukkigste man van

Nederland’ bij Prometheus.

Wat is u het meest opgevallen in de campagne?

De Vries: ‘De verkiezingsspotjes geven een goed beeld van wat gaande is. Bij het CDA of D66, om maar twee partijen te noemen, zie je de lijsttrekker vertellen hoe hij of zij de wereld voor zich ziet. Er zijn beelden van jonge stelletjes die een huis kopen of van kolencentrales, om de dure woningmarkt en de klimaatproblemen te illustreren. En dan sluit telkens een stem af die zegt dat het beter en eerlijker moet.’

‘In het spotje van de VVD zie je een kartonnen Rutte op straat, waar mensen naast gaan staan en voor de camera zeggen: ‘Nou, ik ga op Rutte stemmen want ik vertrouw hem.’ De campagne van de VVD gaat op geen enkele manier over de toekomst of over een visie op Nederland. De boodschap is: er is een probleem en Rutte is de enige die ons uit de nood kan helpen. Dat ontslaat de VVD van de nood aan een inhoudelijke campagne.’

Rutte krijgt wel vaker het verwijt dat hij geen visie heeft.

De Vries: ‘In de Nederlandse politiek worden de grote ideologische denkbeelden sowieso nooit erg breed uitgesmeerd. Maar Rutte heeft dat minimalisme wel echt tot een kunst verheven. Vanaf zijn debuut als premier heeft hij een politiek beleid neergezet dat op geen enkele manier gaat om ideologie, maatschappelijke vergezichten of morele beslissingen. Rutte brengt politiek terug tot een managementprobleem. Hij maakt dat mensen aangenaam kunnen samenwerken en dat de verschillen niet te groot worden.’

In uw essaybundel noemt u hem ‘de gelukkigste man van Nederland’.

De Vries: ‘Rutte heeft een gek soort talent. Hij straalt iets uit alsof het allemaal niet om problemen draait. Dat is aantrekkelijk voor mensen, zoals ik schrijf in mijn boek. We leven in een onzekere tijd, met een pandemie, klimaatgedoe en een vluchtelingencrisis. Maar dat kleeft niet aan Rutte. Als je hem hoort, hoef je niet na te denken daarover. Alsof zijn optimisme besmettelijk is.’

Is hij daardoor de ideale persoon om het land te leiden?

De Vries: ‘Ideaal? Ik vind hem helemaal niet ideaal! (lacht) Rutte sluit wel perfect aan bij deze tijd. Op dat vlak is hij de juiste persoon op het juiste moment. Terwijl… Kijk, er is gewoon veel aan het bewegen in de wereld en diep vanbinnen weten we dat grote veranderingen nodig zijn. Dan heb ik liever een leider die zich daar wel over uitspreekt, die de problemen en uitdagingen benoemt. Voor mij is Rutte een vorm van politiek escapisme.’

Hoelang kan Rutte die tactiek nog volhouden?

De Vries: ‘Dat is levensgevaarlijk om te voorspellen. Maar je voelt aan je water dat het volgende kabinet niet de volledige termijn zal uitzitten. Het is al bekend dat er in 2023 twee parlementaire onderzoekscommissies komen, over de gaswinning in Groningen en de affaire over de kinderopvangtoeslagen. In beide zaken zijn telkens duizenden mensen gedupeerd en heeft de regering heel laks gereageerd. De kans is reëel dat het volgende kabinet- Rutte die onderzoeken niet overleeft en dat we over dik twee jaar opnieuw naar de stembus moeten.’

En ligt het speelveld dan weer open voor de andere partijen?

De Vries: ‘Veel partijen zijn inderdaad al bezig met de volgende verkiezingen. Ze hebben de berekening gemaakt dat de VVD woensdag pakweg 40 zetels haalt. Als Rutte over enkele jaren wegvalt, haalt zijn partij dat niveau niet meer. En dus rekenen de rivalen erop dat ze dan een deel van de VVD-zetels kunnen weghalen.’

‘De dominantie van Rutte is een probleem voor zijn partij. We leven al meer dan tien jaar in een politiek landschap waarin Rutte een totale vanzelfsprekendheid is, als eb en vloed. Zijn populariteit heeft de dynamiek in de VVD helemaal stilgelegd. Er staat geen opvolger in de coulissen om Rutte op te volgen. Dat gaat zich wreken op de lange termijn.’

Hoe staat Nederland ervoor na tien jaar Rutte?

De Vries: ‘Het is dubbel, want we scoren heel hoog in allerhande internationale vergelijkingen en staan in de top tien van gelukkigste landen. Er is dus heel veel om tevreden over te zijn, maar we beleven dat niet zo. Ik weet niet of je wel eens met een Nederlander praat, maar velen zullen klagen. (lacht) Dat de economische groei niet eerlijk verdeeld is, of dat de huizen onbetaalbaar zijn. En zoals de coronacrisis heeft aangetoond, is de zorg almaar penibeler.’

Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s was de conclusie: de rechtse partijen winnen, maar leggen meer en meer linkse accenten, zoals een lastenverhoging voor bedrijven.

De Vries: ‘Ik heb dat ook gelezen, maar heb mijn bedenkingen bij die conclusie. Op sociaal-cultureel vlak, als het gaat om abortus en het homohuwelijk, is Nederland behoorlijk links. Ook de rechtse partijen, met uitzondering van wat kleine christelijke partijen, zijn progressief.’

‘Wat je ook ziet, is dat veel standpunten van links zijn geannexeerd door rechtse partijen. Die beginnen zich ook een beetje druk te maken over het klimaat of het aandeelhouderskapitalisme.’

Tijdens de campagne was duidelijk dat veel partijen krampachtig op zoek waren naar een eigen geluid. Joost de Vries Nederlands schrijver

‘Politieke partijen zijn almaar meer op elkaar gaan lijken. Tijdens de campagne was duidelijk dat veel partijen krampachtig op zoek waren naar een eigen geluid. Het is vreemd: er staan meer partijen dan ooit op het stembiljet, maar de verschillen zijn steeds kleiner geworden, met uitzonderingen als Geert Wilders. Voor de rest schuurt iedereen heel erg tegen elkaar aan.’

Wat zegt het over Nederland dat Wilders met zijn PVV de tweede partij zal blijven?

De Vries: ‘Ik denk dat dat niet zo heel veel zegt, behalve dat het allemaal nog wel meevalt. Een deel van de bevolking is nu eenmaal boos en voelt zich buitengesloten en bedreigd. Zij kunnen terecht bij Wilders, die waarschijnlijk zijn 20 zetels in de Tweede Kamer behoudt. Dat hij met zo’n relatief kleine fractie toch de op een na grootste partij is, zegt vooral iets over de politieke versnippering.’

De formatie van de huidige regering sleepte 225 dagen aan, een record. Wat verwacht u nu?