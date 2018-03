De revanche van tsaar Poetin

Vladimir Poetin ontpopte zich van kleurloze spion tot heer en meester in het Kremlin. Autoritair gaf hij zijn Rusland weer een smoel. Of speelt hij vooral blufpoker?

Dresden, 5 december 1989. Vier weken na de val van de Berlijnse Muur trekken tientallen euforische Oost-Duitsers naar de villa die dienstdoet als uitvalsbasis voor de KGB, de gehate staatsveiligheid van de Sovjet-Unie. De Russische geheim agenten in het gebouw aan de Angelikastrasse zijn in paniek en vrezen voor een bestorming van hun hoofdkwartier. Ze smeken bij de lokale afdeling van het Sovjetleger om versterking te sturen. Maar de militairen kunnen niets doen omdat ze geen bevel krijgen van hun bazen in het Kremlin. ‘Moskou zwijgt’, klinkt het droogjes aan de telefoon.

Bij gebrek aan orders van bovenaf besluit een luitenant-kolonel van de KGB het heft in eigen handen te nemen. De man, klein van stuk, loopt de poort van de villa uit in zijn militaire uniform en spreekt de betogers toe. ‘Dit huis wordt streng bewaakt’, zegt hij volgens ooggetuigen in vloeiend Duits. ‘Mijn soldaten zijn bewapend. En ik heb ze bevelen gegeven: als iemand dit terrein betreedt, moeten ze het vuur openen.’ Hij zegt het zonder stemverheffing. Na even te hebben gewacht stapt hij koelbloedig het huis terug in. Beteuterd druipen de Oost-Duitsers af.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Het was een sterk staaltje blufpoker van de toen 37-jarige Vladimir Poetin, schrijft Steven Myers in ‘De nieuwe tsaar’, zijn biografie van de Russische president. Het is verleidelijk om in dat incident de voorbode te zien van Poetins carrière als ‘onbetwiste leider van de politieke Olympus’, zoals zijn woordvoerder hem onlangs nog beaat omschreef. Toch was zijn ingrijpen in Dresden een zeldzaam hoogtepunt in een verder onbeduidende KGB-carrière, benadrukt Myers, waarvoor Poetin trouwens geen enkele blijk van erkenning zou krijgen van zijn oversten.

Bijna dertig jaar na de val van de Muur is Poetin al lang niet meer de kleurloze would-bespion die van achter zijn Oost-Duitse bureau vooral West-Duitse warenhuiscatalogi doorbladerde en Russische soldaten aan gratis kaartjes hielp voor de voetbalwedstrijd Dynamo Dresden-Spartak Moskou. Vanuit het Kremlin leidt Poetin het land al ruim 18 jaar met harde hand, afwisselend als president en premier. En zeker de afgelopen jaren heeft hij Rusland weer op de geostrategische wereldkaart gezet, als grootmacht die de concurrentie aangaat met de eeuwige Amerikaanse rivaal.

Langer dan Stalin

Niemand die er dan ook aan twijfelt dat Poetin bij de presidentsverkiezingen van 18 maart een nieuw mandaat van zes jaar in de wacht sleept, waardoor hij de langst regerende Russische leider wordt sinds de beruchte Sovjetdictator Jozef Stalin. Het handvol tegenkandidaten kan misschien enkele procenten van de stemmen bijeenschrapen, maar vormt bijlange geen bedreiging. Bovendien weet Poetin zich gesterkt door de bevolking. Volgens peilingen zegt 80 procent van de Russen - en ja, neem die score met een korrel zout - het beleid van de president te steunen.

80% Dankzij de propagandamachine schommelt de populariteit van Poetin rond 80 procent.

Het is een indrukwekkende prestatie voor een man die in augustus 1999, amper tien jaar na zijn optreden in Dresden, vanuit het niets in de schijnwerpers trad toen president Boris Jeltsin hem tot premier bombardeerde. Omdat Poetin de vijfde regeringsleider in krap anderhalf jaar was, gaf niemand hem een schijn van kans. De voormalige KGB’er was voor velen een onbetekenende apparatsjik. In het beste geval werd hem een bijrol als tussenpaus voorspeld in de finale turbulente maanden van Jeltsins ambtstermijn.

Als politieke debutant - amper 5 procent van de Russen steunde hem - ging Poetin die zomer aan de slag in woelige tijden. Na tien jaar hadden de Russen hun buik vol van de uit alcoholwalmen opgetrokken Jeltsin, die zich nooit had laten betrappen op doortastendheid. Bovendien had de financiële crisis van 1998 stevig ingehakt op de Russische economie. Die was na de implosie van de Sovjet-Unie eind 1991 uitgegroeid tot een brutaal Wilde Westen waarin corrupte oligarchen de hand hadden weten te leggen op de kroonjuwelen van het land. De doorsnee-Rus profiteerde nauwelijks van de liberalisering in de voormalige communistische grootmacht.

Op de plee

Op zijn eerste werkdag vroeg Jeltsin hem vaderlijk: ‘Hoe voel je je?’ Waarop Poetin antwoordde: ‘Strijdvaardig.’ De nieuwbakken premier kreeg meteen de kans zich te bewijzen: de burgeroorlog in de deelrepubliek Tsjetsjenië laaide weer op. Nadat in september 1999 zeker 300 doden waren gevallen bij een reeks aanslagen was het hek van de dam. Volgens hardnekkige geruchten zaten de Russische autoriteiten zelf achter de golf van terreur. Maar Poetin wees de Tsjetsjeense separatisten aan als daders en beloofde wraak. ‘We gaan achter hen aan, waar ze ook zitten. Als we ze vinden op de plee, dan lozen we hen in de plee.’

Haast geruisloos ontpopte Poetin zich dat najaar tot de kroonprins van Jeltsin. Op oudejaarsdag van 1999 pakte de Russische leider iedereen in snelheid door zijn voortijdige vertrek aan te kondigen en in één adem Poetin aan te wijzen als interim-president. Het was de culminatie van een bitse machtsstrijd in het Kremlin die al jaren woedde en het land nog dieper in de miserie had geduwd. Gesterkt door zijn brutale aanpak van de Tsjetsjeense rebellen was Poetin uitgegroeid van grijze muis tot sterke man in Moskou. In maart 2000 won hij met gemak de presidentsverkiezingen.

De jonge, sportieve leider - hij was pas 47 jaar en een fervente judoka die zich te pas en onpas in blote torso liet fotograferen - was een verademing na Jeltsin, die zich als een Sovjetleider van weleer uitgeput naar zijn einde had gesleept. Poetin kreeg ook applaus voor zijn harde aanpak van de gehate oligarchen. Zij kregen te horen dat ze zich vooral niet moesten bemoeien met de politiek. Enkel de corrupte entourage van Jeltsin - bijgenaamd de Familie - bleef buiten schot. In ruil voor de macht had Poetin zijn voorganger beloofd hen te beschermen tegen vervolging.

Ondanks die vrijgeleide maakte Poetin al snel duidelijk dat hij gruwde van de anarchie die tijdens tien jaar Jeltsin was ontstaan. ‘Verticale macht’, luidde het ordewoord van het nieuwe regime. Poetin zette de bakens uit met de toezegging rust te brengen in de keet. Dat bleek uiteindelijk een eufemisme te zijn voor een autoritair bewind waarin de man in het Kremlin geen tegenspraak duldde. De vrije pers werd uitgeschakeld, politieke rivalen werd het leven zuur gemaakt en kritische stemmen werd de mond gesnoerd door hen op te sluiten, naar het buitenland te verjagen of simpelweg te vermoorden.

Ik was in staat zijn ziel enigszins te peilen: een man die ten diepste is toegewijd aan zijn land en aan de belangen van zijn land. George W. Bush Amerikaans president

Poetin toonde zich niet de grote politieke vernieuwer die een frisse liberale wind door het Kremlin liet waaien. Nochtans had de buitenwereld hoge verwachtingen van hem. Zeker in het Westen leefde de verwachting dat het postcommunistische Rusland onder Poetin eindelijk zou uitgroeien tot een volwaardige democratie. De Amerikaanse president George W. Bush had er na een eerste ontmoeting in 2001 alle vertrouwen in. ‘Ik keek de man recht in de ogen’, zei Bush jr. ‘Ik was in staat zijn ziel enigszins te peilen: een man die ten diepste is toegewijd aan zijn land en aan de belangen van zijn land.’

Alvast dat laatste had Bush helemaal bij het rechte eind. Het Rusland dat na 1991 uit het puin van de Sovjet-Unie was rechtgekrabbeld leek in de verste verte niet op de grootmacht die de loop van de Koude Oorlog mee had bepaald. Tot frustratie van Poetin, die de val van de Sovjet-Unie ooit bestempelde als de belangrijkste geopolitieke catastrofe van de 20ste eeuw. Hij had de voorbode van de implosie meegemaakt toen hij in 1989 in Dresden geheime KGB-documenten in de kachel verbrandde. ‘Ik had op dat moment het gevoel dat het land niet meer bestond. Dat het compleet verdwenen was’, gaf hij later toe.

Een enkele spion kan beslissend zijn voor het lot van duizenden mensen. Vladimir Poetin

Poetin werd geboren in 1952 in Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. Hij groeide op in de naoorlogse gloriejaren van de Sovjet-Unie. Als tiener raakte hij in de ban van de film ‘Het schild en het zwaard’, een urenlange patriottische hommage aan de geheime dienst. De jonge Poetin liet prompt zijn plannen varen om bij de marine te gaan of piloot te worden. Als spion kon hij het verschil maken, vertelde hij in 2000 in een nostalgische bui. ‘Wat me het meest aansprak, was dat de inspanningen van één enkele man iets konden bereiken waar hele legers niet toe in staat waren. Een enkele spion kon beslissend zijn voor het lot van duizenden mensen.’

Als KGB-officier slaagde Poetin er niet in zijn puberale fantasieën te realiseren. Dat lukte wel eenmaal hij zijn intrek in het Kremlin had genomen. Vastberaden ging Poetin aan de slag om de oude grootmacht eigenhandig tot leven te wekken. En dat ambitieuze doel was gedoemd om vroeg of laat te leiden tot een bikkelharde confrontatie met het Westen, de VS voorop, die volgens hem de doodgravers waren van de Russische grandeur. Had George Bush sr. in 1991 niet op het verse graf van de Sovjet-Unie staan dansen toen hij verklaarde: ‘Bij de gratie van God, Amerika heeft de Koude Oorlog gewonnen’?

Infiltratie in achtertuin

Op de veiligheidsconferentie van München, een jaarlijkse hoogmis van de internationale diplomatie, gaf Poetin in 2007 een eerste schot voor de boeg. De unipolaire wereldorde na de Koude Oorlog was een bron van meer conflicten, waarschuwde hij. ‘Het is een wereld waar er één meester is, één soeverein.’ In hun ongebreidelde zelfgenoegzaamheid hadden de Verenigde Staten ‘hun nationale grenzen op elke denkbare wijze overschreden’. ‘Wie kan daarmee leven?’, vroeg hij luidop. Rusland, verkondigde Poetin, zou niet meer over zich heen laten lopen.

Het zat Poetin hoog dat het Westen voortdurend infiltreerde in zijn achtertuin, lees: de voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie. Met hun snelle uitbreiding in Oost-Europa schopten de NAVO en de Europese Unie tegen het zere been van Moskou. Poetin strafte de vrijage van de EU met Oekraïne af door de Krim te annexeren. Maar volgens hem stookte het Westen ook onrust in Rusland zelf. Hij zag de hand van de Amerikanen in de straatprotesten van eind 2011, toen duizenden Russen de vrieskou trotseerden om te protesteren tegen verkiezingsfraude.

Poetin schoot in een nationalistische kramp en omarmde het schimmige concept ‘passionarnost’. Dat lastig te vertalen begrip komt uit de koker van de Russische etnoloog Lev Goemilev, die onder Stalin jarenlang dwangarbeid verrichtte in een Siberisch strafkamp. Goemilev, nota bene de zoon van de legendarische dissidente dichteres Anna Achmatova, werkte in zijn latere jaren een theorie uit die benadrukte dat de grootheid van een natie samenvalt met de bereidheid van de bevolking om offers te brengen. In de interpretatie van Poetin betekende dat dat Rusland afstand doet van de westerse Verlichting. De blik ging niet meer naar het westen, maar naar zichzelf.

Wat Poetin doet, lijkt meer op blufpoker. Dat spel kan je ook winnen door jouw slechte kaarten dicht tegen de borst te houden en voluit te liegen. Garri Kasparov Russisch opposant

Zijn meesterproef legde Poetin af op het Syrische slagveld, waar hij zijn bondgenoot Bashar al-Assad in september 2015 te hulp schoot. Met een nietsontziend offensief slaagde hij erin het verzet tegen het Syrische regime te onthoofden. Belangrijker nog was dat Poetin de VS in een bijrol wist te duwen. Hij profiteerde maximaal van het eindeloze getalm van Barack Obama en de wispelturigheid van Donald Trump. Bovendien lukte het hem verdeeldheid te zaaien onder de Amerikaanse bondgenoten, waar onder andere Turkije en Israël voorrang gaven aan hun eigen agenda. Het is een schoolvoorbeeld van de verdeel-en-heerstactiek waarbij Poetin gretig gebruikmaakt van de zwakke plekken van zijn tegenstrevers.

Volleerd grootmeester

Zijn assertieve strategie leverde Poetin het imago op van een briljante strateeg die als een volleerd grootmeester een aantal partijtjes simultaanschaak speelt. De schaaklegende Garri Kasparov, die sinds zijn pensioen voltijds dissident is vanuit zijn ballingsoord New York, reageerde op de vergelijking. ‘Schaken is een transparant spel’, zei hij twee jaar geleden in een interview met De Tijd. ‘Wat Poetin doet, lijkt meer op blufpoker. Dat spel kan je ook winnen door jouw slechte kaarten dicht tegen de borst te houden en voluit te liegen.’

Critici benadrukken dat Poetin bijlange niet zo sterk staat als hij laat uitschijnen. Hij is dan misschien wel een nieuwe tsaar, zeggen zijn tegenstanders, maar dan toch een zonder kleren. De Russische economie ligt in duigen, mede door de westerse sancties na Oekraïne. In zijn beleidstoespraak afgelopen week kondigde Poetin voor de zoveelste keer aan een smak geld uit te trekken voor pensioenen, onderwijs, gezondheidszorg en investeringen. Weinigen die daar geloof aan hechten. Volgens zijn tegenstanders is het een signaal dat het regime aan metaalmoeheid lijdt.

Poetin heeft zijn hele bestaan aan zijn propagandamachine te danken. Peter Pomerantsev Brits schrijver

Dat Poetin anno 2018 nog steeds stevig in het zadel zit, heeft hij in grote mate te danken aan de propagandamachine van het Kremlin. De Britse schrijver Peter Pomerantsev, die jaren voor Russische tv-zenders werkte, omschrijft propaganda als het ‘nucleaire wapen’ van Poetin: ‘Hij heeft er zijn hele bestaan aan te danken.’ In zijn boek met de veelzeggende titel ‘Niets is waar en alles is mogelijk’ zette Pomerantsev het Rusland van Poetin neer als een surrealistische dictatuur waar manipulatie belangrijker is dan de waarheid.

Dat surrealisme is ook af te lezen van de lijst met kandidaten die op 18 maart de strijd mogen aanbinden met Poetin. De Communistische Partij schuift bijvoorbeeld Pavel Groedinin naar voren, een steenrijke landbouwmagnaat. En dan is er Ksenia Sobtsjak, een societyfiguur die door haar flamboyante levensstijl de Russische Paris Hilton wordt genoemd. Zij presenteert zich als een politieke buitenstaander, al klinkt dat erg ongeloofwaardig. Dat ze Poetin al van kindsbeen af persoonlijk kent - haar vader Anatoli Sobtsjak was als burgemeester van Sint-Petersburg diens mentor in de jaren 90 - wordt onder de mat geveegd.