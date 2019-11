De toxische prins van het Britse koningshuis...

Een extra kopzorg voor de Britse Queen, dat kon er nog wel bij op haar 93ste. Schuldige: prins Andrew, haar tweede en naar het schijnt favoriete zoon.

Het interview van Andrew met de BBC over zijn banden met de intussen gestorven Amerikaanse pedofiele multimiljonair Jeffrey Epstein ontplofte in zijn gezicht en in dat van de Britse koninklijke familie.

De 59-jarige Andrew, en minstens een deel van zijn entourage, moet het een goed idee gevonden hebben om zich bijna een uur lang voor de camera te laten interviewen door de openbare omroep. In het gesprek met ‘Newsnight’ zou de prins voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen over zijn banden met zijn goede kennis Epstein en de aantijgingen weerleggen over seks met een minderjarig meisje. Het resultaat was een rampzalige en gênante vertoning.

Flinterdunne verklaringen

Andrew bleef zijn vriendschap met de veroordeelde crimineel Epstein verdedigen. En hij wrong zich in onwaarschijnlijke bochten om met flinterdunne verklaringen te ontkennen dat hij in 2001-2002 tot drie keer seks had gehad met de toen 17-jarige Virginia Giuffre.

Andrew beweerde dat de getuigenis van Giuffre over zijn gewoonte om hevig te transpireren niet correct kan zijn omdat hij door een medische afwijking niet kon zweten, een aandoening waar hij intussen van verlost is. Hij trok ook de echtheid in twijfel van een foto uit 2001 waarop Andrew naast Giuffre staat en zijn hand rond haar middel heeft in het Londense huis van Ghislaine Maxwell, de vriendin van Epstein. Die wordt ervan beschuldigd een spil te zijn in Epsteins netwerk van meisjeshandel.

De prins weerlegde voorts dat hij op 10 maart 2001 met Giuffre seks had gehad. Hij herinnerde zich immers perfect dat hij op die dag met zijn 18-jarige dochter Beatrice had gegeten in een pizzarestaurant in Woking, een stadje net buiten Londen. ‘Naar Pizza Express gaan is voor mij een heel ongewone bezigheid’, sprak de Duke of York hooghartig. ‘Ik herinner me dat heel precies, gek genoeg.’ Wat de prins zich niet herinnert, is of hij Giuffre ooit heeft ontmoet.

Geen empathie

Het viel ook op dat Andrew op geen enkel moment empathie toonde voor Giuffre of de vele andere slachtoffers van Epstein. Evenmin kwamen er verontschuldigingen of spijtbetuigingen. Bovendien weigerde Andrew afstand te nemen van Epstein, de Amerikaanse bankier en jetsetfiguur die schuldig werd bevonden aan kindermisbruik en trafiek in jonge meisjes.

Afgelopen zomer werd Epstein voor de tweede keer gearresteerd. In augustus overleed hij in zijn cel in New York, na zelfmoord. Prins Andrew vertelde dat de vriendschap hem belangrijke zakelijke contacten opleverde. In 2010, nadat Epstein al een eerste keer in de gevangenis had gezeten, verbleef Andrew nog meerdere dagen in Epsteins luxehuis in Manhattan, want dat was ‘handig’.

Andrew beweerde dat de getuigenis van Giuffre over zijn gewoonte om hevig te transpireren niet correct kan zijn omdat hij door een medische afwijking niet kon zweten.

Andrew, achtste in lijn voor de troon, is de twaalf jaar jongere broer van kroonprins Charles. Hij was lang bij de Royal Navy en scoorde zo punten bij het volk. In 1996 scheidde hij na tien jaar huwelijk van Sarah Ferguson. Maar de schaduw van Epstein hangt al langer boven zijn hoofd. In 2011 kostte zijn amicale band met de pedofiel hem zijn job van liaison en opener van deuren voor het Britse bedrijfsleven namens het House of Windsor.

Geen publieke activiteiten

Dit keer blijkt de schade permanent. In de nasleep van het BBC-interview kondigde Buckingham Palace aan dat de prins voorlopig geen publieke activiteiten meer doet. ‘Het is me duidelijk geworden dat de omstandigheden van mijn voormalige link met Epstein een ongelooflijke ontwrichting van het werk van mijn familie veroorzaken’, stond in een mededeling van His Royal Highness The Duke of York.

Zijn positie is onhoudbaar geworden nu meerdere bedrijven en organisaties niet langer geassocieerd willen worden met de toxische prins. Enkele multinationals en universiteiten beëindigden hun deelname aan Pitch@Palace, een programma om jonge ondernemers te stimuleren, waarvan Andrew de peetvader is. Ook enkele persoonlijke medewerkers zijn opgestapt. Intussen neemt de druk op Andrew toe om zich in de VS te laten ondervragen door de FBI.