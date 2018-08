De verloren eer van Marine Le Pen

DE MOEILIJKE NADAGEN VAN VADER LE PEN

Drie jaar spraken vader en dochter Le Pen niet met elkaar, tenzij via advocaten. Marine Le Pen zette in 2015 Jean-Marie aan de deur bij het Front National, de partij die hij had opgericht. Jean-Marie Le Pen (90) ging in de tegenaanval voor rechtbanken maar kon enkel de titel erevoorzitter overhouden. Uit de beslissingsorganen van de extreemrechtse partij werd de Menhir, zoals zijn bijnaam luidt, geweerd. De actie paste in de opschoningsoperatie van het FN met de presidentsverkiezingen van 2017 in het vooruitzicht.

Jean-Marie Le Pen raakte politiek volledig geïsoleerd. Enkel een kleine schare trouwe aanhangers bleef hem verdedigen.

Niet alleen politiek ging het niet goed. In april en juni moest Jean-Marie Le Pen twee keer gehospitaliseerd worden. Eerst had hij een griep met complicaties, in juni volgde een opname wegens ‘een staat van veralgemeende vermoeidheid’. Le Pen was er zo erg aan toe dat een proces tegen hem werd uitgesteld. Uiteindelijk verbleef hij elf dagen in het ziekenhuis.

Daar kreeg hij bezoek van Marine en haar kinderen. Dat leidde tot een persoonlijke verzoening, al blijven de politieke meningsverschillen overeind. ‘Ik ben verheugd met de verzoening’, verklaarde Marine achteraf. Op 30 juni gaf Jean-Marie een tuinfeest voor zijn 90ste verjaardag.