De week die de brexit naar de finish of de breuk kan leiden

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak de Britse premier Boris Johnson in januari in Londen. Telefonisch overleg zaterdag tussen beiden moet duidelijk maken of er nog marge is voor een akkoord.

Zondag beginnen in Londen de onderhandelingen van de laatste kans over een samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De centrale vraag is: wil de Britse premier Boris Johnson wel een akkoord?

'Ik weet op dit ogenblik niet of we op weg zijn naar een akkoord', zei brexit-onderhandelaar Michel Barnier woensdag, zichtbaar terneergeslagen, aan de sherpa's van de 27 lidstaten en het Europees Parlement. Barnier en zijn team hadden er twee weken onderhandelingen in afwisselend Londen en Brussel opzitten. Maar over visserij, eerlijke concurrentie en een geschillenregeling blijft de kloof bijzonder groot, erkent ook de Britse onderhandelaar David Frost.

De landingszone voor een Europees handels- en samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk is dus nog niet in zicht. Maar over acht weken maakt het land geen deel meer uit van de Europese interne markt en de douane-unie. Zelfs met een akkoord blijft de brexit een logistieke nachtmerrie met controles en paperassen. Een deal over brede samenwerking en tarief- en quotavrije handel kan de brexitschok verlichten. Maar de timing wordt wel erg krap voor een gedetailleerd akkoord, de goedkeuring in het Europees en het Britse parlement, en de juridische opkuis en vertaling van de tekst.

Coronaweek

Vanaf zondag starten de onderhandelingen opnieuw in Londen. De verwachting is dat die doorgaan tot de finish. Midden november geldt in Europese kringen al langer als de informele deadline om een Britse exit uit de Europese Unie met akkoord te halen. Niet dat Europa zelf ooit de stekker uit de onderhandelingen zal trekken. Als het langer duurt, gaan beide partijen wel op een sukkeldrafje naar een brexit zonder akkoord, met alle chaos van dien.

Een crisette georkestreerd door premier Boris Johnson na de Europese top van midden oktober leidde tot een intensivering van de gesprekken en een nieuwe dosis energie. Maar tijdens de jongste onderhandelingsweek in Brussel is geen millimeter vooruitgang geboekt. Het leek wel of de Britten vooral tijd probeerden te winnen, is in diplomatieke kringen te horen. Dat kan te maken hebben met de Amerikaanse verkiezingen: met Joe Biden als president hebben de Britten alle belang bij een akkoord met Europa, met Donald Trump veel minder.

Nigel Farage, die de campagne van de brexit trok bij het referendum in 2016 en goede maatjes is met Donald Trump, legt met een nieuwe antilockdownpartij de rauwe zenuw bloot in Johnsons Conservatieve partij.

Het overleg in Brussel viel ook samen met een dramatische coronaweek voor Boris Johnson. De Britse premier kon zijn tweede lockdown slechts met steun van de Labour-oppositie doordrukken. In de eigen Tory-partij kreeg Johnson te maken met de ergste rebellie sinds zijn aantreden. En Nigel Farage, die de campagne van de brexit trok bij het referendum in 2016 en goede maatjes is met Donald Trump, legt met een nieuwe antilockdownpartij de rauwe zenuw bloot in Johnsons Conservatieve partij.

Vis is troef

Die tijdsdruk is niet de grootste zorg van Frost en Barnier, wel het dovemansgesprek tussen de twee kampen. De Britten ketsen alle Europese eisen af met de vlag van eigen soevereiniteit; Europa wijst de Britse eis om af te wijken van Europese regels af als oneerlijke concurrentie na de brexit.