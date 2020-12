De zandloper voor een brexitakkoord is leeggelopen: no deal it is

Londen en Brussel hebben de brexitknop omgedraaid: een akkoord zit er niet meer in. De oorlogskas wordt uitgerold. België hoopt op 300 tot 400 miljoen euro uit dat brexitfonds.

Officieel lopen de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk door tot zondag. Maar Brussel en Londen zijn nog alleen met elkaar verbonden in hun pessimisme. Er is 'geen enkele indicatie van beweging in de gesprekken van de laatste kans'.

Zowel premier Boris Johnson als EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen erkent publiek dat de kansen op een no-dealbrexit veel groter zijn dan die op een akkoord. De deadline van zondag heeft niet het dramatische moment veroorzaakt dat het overleg een nieuwe adem kon bieden.

Of de brexit zondag wordt afgefloten, is evenmin duidelijk. Von der Leyen staat zeker niet te springen om de stekker uit het overleg te trekken en Johnson wil evenmin de zwartepiet krijgen. De kans dat de gesprekken de volgende weken voortkabbelen in hetzelfde doodlopende straatje is reëel.

Johnson is intussen wel al begonnen aan de slotscène van zijn brexittheater. Een dag na zijn etentje in Brussel met Von der Leyen gaf hij aan dat de no deal eraan komt. Intussen ridiculiseert hij de Europese eisen voor eerlijke handel. 'Europa wil het Verenigd Koninkrijk opsluiten in de Europese Unie door te eisen dat onze regels gelijke tred houden. Het is als een tweeling: Als Europa een handtas koopt of naar de kapper gaat, moeten wij dat ook doen.'

Interne markt

'Het is niet uit te leggen. De noodzaak om eruit te komen is zo overduidelijk, economisch, geopolitiek, cultureel, onze geschiedenis en gemeenschappelijke waarden', reageerde de Nederlandse premier Mark Rutte vrijdag in Brussel. Tegelijk is Rutte niet naïef. 'De Britten weten precies waar onze limieten liggen. We willen een compromis, maar zetten onze interne markt niet op het spel.'

Premier Alexander De Croo (Open VLD) benadrukt dat de 'toegang tot onze Europese markt regels heeft'. Van twee walletjes eten door eigen spelregels te hanteren op die ene markt, kan niet. 'Als de patstelling blijft bestaan, moeten volwassen mensen samen kunnen vaststellen dat het niet doenbaar is.'

Zonder een akkoord met de EU crashen de Britten op 1 januari uit de Europese Unie. Sommige hoofdsteden goochelen met dat scenario. 'Dit zal de Britten confronteren met de harde realiteit waarvoor ze zelf kozen', is te horen. Die ervaring zet misschien een andere toon voor de onvermijdelijke gesprekken over samenwerking die er ook na een no-dealbrexit moeten komen. EU-bronnen vergelijken de brexit met die andere geostrategische Britse flater: de blokkering van het Suezkanaal in 1956. Ook die was 'geworteld in arrogantie en nostalgie naar het verleden'.

Brexitfonds

Intussen bereiden Londen en Brussel zich voor op een no deal. Noodmaatregelen moeten het luchtverkeer en het wegtransport over het Kanaal open houden in de eerste zes maanden van 2021. Europa wil de Britse vissers nog een jaar toegang geven tot de Europese markt in ruil voor toegang van Europese vissers tot de Britse wateren. Dat lijkt niet zo evident. De Britse zeemacht belooft bij een no deal te patrouilleren in Britse wateren.