Demonstranten verstoren trein- en vliegverkeer in Catalonië

De politie is massaal aanwezig in de luchthaven van El Prat in Barcelona.

Voorstanders van onafhankelijkheid blokkeren ook verschillende grote wegen in de Spaanse regio om hun ongenoegen te uiten over de veroordeling van twaalf Catalaanse leiders.

De uitspraak in het proces tegen twaalf Catalaanse leiders beroert de gemoederen in Catalonië. Vrijwel onmiddellijk nadat het Spaanse hooggerechtshof bekendgemaakt had dat zeven politici en twee leiders van burgerbewegingen voor negen tot dertien jaar de cel in moeten, trokken voorstanders van onafhankelijkheid in verschillende steden in de regio de straat op.

Aanvankelijk blokkeerden de demonstranten vooral grote wegen in Catalonië, met files tot gevolg. Maar in de loop van de dag verlegden ze hun actieterrein. Zo viel het treinverkeer deels stil nadat betogers zich op enkele plaatsen op de sporen gezet hadden.

Luchthaven

Daarnaast richtten de actievoerders hun pijlen op de Barcelonese luchthaven. Kort na de middag trokken heel wat demonstranten naar El Prat in een poging het luchtvaartverkeer lam te leggen. Ze stootten er op een indrukwekkende politiemacht.

De voorstanders van onafhankelijkheid zijn van plan om ook de volgende dagen actie te voeren tegen de veroordeling van de Catalaanse leiders. Het zwaartepunt ligt wellicht op vrijdag.

Die was al sinds maandagochtend massaal aanwezig in en rond de luchthaven. In een poging te voorkomen dat actievoerders konden doordringen tot de tarmac, voerden ze strenge controles uit. Enkel reizigers en werknemers met de juiste documenten kregen toegang tot het luchthavengebouw.

Tot de actie was opgeroepen door het platform Tsunami Democràtic. Dat zou valse instapkaarten verspreid hebben onder de betogers zodat die alsnog in de vertrekhal konden geraken.

Te voet

De demonstranten slaagden er uiteindelijk ook in het vliegverkeer te raken. Want op bevel van de politie werden treinen en metro's naar de luchthaven afgeschaft of stopten ze enkele haltes voor El Prat. Ook op de toegangswegen naar de luchthaven kwamen heel wat passagiers en personeelsleden vast te zitten.

Door de wegblokkades op weg naar de luchthaven zien sommige mensen geen andere optie dan te voet naar het luchthavengebouw te gaan om hun vlucht te halen.

In een poging hun vlucht te halen vervolgden sommigen hun weg naar het luchthavengebouw te voet, met hun koffers in de hand. De luchtvaartautoriteiten riepen reizigers in de loop van de namiddag op ruim op tijd naar de luchthaven af te zakken.

In de vooravond beslisten ze ook een twintigtal vluchten te annuleren. 'Omdat de toegangswegen naar de luchthaven volledig geblokkeerd zijn', klonk het in een mededeling.

Staking

De voorstanders van onafhankelijkheid zijn van plan om ook de volgende dagen nog actie te voeren tegen de veroordeling van de Catalaanse leiders. Het zwaartepunt ligt wellicht op vrijdag. Dan sluiten ook studenten zich bij de acties aan. En die dag is ook opgeroepen tot een staking.