'Denemarken stopt met AstraZeneca en pauzeert J&J'

België

J&J heeft dinsdag de levering van coronavaccins aan Europa on hold gezet na de zes trombosegevallen in de VS. België rekende op 1,4 miljoen dosissen tussen april en juni. In totaal heeft ons land 5 miljoen J&J-dosissen besteld. De eerste 36.000 vaccins, waarvan 20.000 voor Vlaanderen, zijn net aangekomen.