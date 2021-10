Der Überhang-Bundestag

Er is deze herfst echt een inflatie aan alles. Ook aan Duitse parlementsleden.

Op een nieuwe Duitse regering is het nog even wachten, maar exact een maand na de Bondsdagverkiezingen van 26 september komen de nieuwe vertegenwoordigers van het volk dinsdag een eerste keer bijeen. Pünktlich om 11 uur, met - voor de slinkende horde christendemocraten - om 8.30 uur eerst nog een Gottesdienst in de Berlijnse Marienkirche.

Goed dat de AHA-regeln intussen versoepeld zijn, want afstand houden wordt geen sinecure. Zo hard als het Duitse volk aan het krimpen is - 1,3 miljoen minder kiezers sinds 2017 - zo hard is de volksvertegenwoordiging aan het groeien. De 20ste Bondsdag telt een record van 735 leden, 26 meer dan in 2017 en dik 100 meer dan in 2013. Arbeiders waren de voorbije weken druk bezig met het in elkaar schroeven van nieuwe halfrondzitjes onder de koepel.

In Duitsland zijn alleen Einstein-breinen in staat de kieswet te ontcijferen.

De variabele Bondsdag staat in contrast met het parlement in de Verenigde Staten (435), Frankrijk (577) of het Verenigd Koninkrijk (650), waar een vast aantal volksvertegenwoordigers in wet gegoten is. Niet zo in Duitsland, waar alleen Einstein-breinen in staat zijn de kieswet te ontcijferen.

De oosterburen hanteren een mix van rechtstreeks uit 299 kiesdistricten verkozenen (Direktmandate) en 'minstens' 299 leden die via een lijststem naar Berlijn mogen (Listmandate). Dat alles om te vermijden dat één partij te machtig wordt (daar hebben de Duitsers geen goede herinneringen aan). En tegelijk om een totale versnippering (ook daar hebben Duitsers geen goede herinneringen aan) te counteren.

We vallen u niet met de details lastig, maar cruciaal bij de rekenkunde is het concept 'Überhangmandate'. Als één partij consequent veel beter scoort bij de direct- dan bij de lijststemmen krijgen andere partijen extra zitjes om die 'overhang' te compenseren via 'Ausgleichsmandate'. Dat was een maand geleden vooral het geval bij de Beierse CSU: daar redde Markus Söder enigszins de christendemocratische meubelen door met nog geen derde van de stemmen 45 van de 46 directe Beierse zitjes te scoren.