Derde lockdown zal Frankrijk beetje groei kosten

De nieuwe regels werden volgens de Franse regering formeel van kracht zaterdagavond om 19 uur, bij de start van de avondklok. In de praktijk zijn ze pas voelbaar na het einde van die avondklok, zondagochtend om 6 uur. Het gaat eigenlijk om regels die al waren opgelegd in 19 departementen, maar nu zijn uitgebreid naar het hele land.

De strengere lockdown, die de Franse president Emmanuel Macron woensdag had aangekondigd in een televisietoespraak , omvat ook de sluiting van niet-essentiële winkels en thuiswerken. Tijdens het paasweekend, dus tot maandagavond, is reizen tussen de regio's wel nog toegestaan.

In de regio Île-de-France, waar de hoofdstad Parijs ligt, zullen 6.600 agenten en gendarmes toezien op het respect van de maatregelen, zo kondigde de politieprefectuur zaterdag aan. Ze zullen mensen verbaliseren die met meer dan zes bijeen komen of alcohol drinken daar waar dat in het openbaar niet toegelaten is.