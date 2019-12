Details Europese Green Deal lekken uit

Woensdag stellen Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en ondervoorzitter Frans Timmermans hun langverwachte Green Deal voor, die van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken. Donderdag buigen de staatshoofden en regeringsleiders, voor het eerst onder het voorzitterschap van Charles Michel, zich over de deal. Zij zullen er in hun thuisland over moeten waken dat er bij hun bevolking voldoende steun voor de deal is.