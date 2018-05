‘Deze antisysteemregering zal langer aanblijven dan we allemaal denken'

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft Giuseppe Conte de taak gegeven een regering te vormen. ‘De antisysteemploeg zal haar uiterste best doen om de vijf jaar vol te maken.’

Ruim elf weken nadat de Italianen naar de stembus getrokken zijn om een nieuw parlement te kiezen, lijkt een uitweg uit de politieke impasse in het land in zicht. President Sergio Mattarella gaf Giuseppe Conte gisteravond de opdracht een regering op de been te brengen. De 54-jarige jurist was maandag door de Vijfsterrenbeweging en de Lega voorgedragen als leider van de coalitie van antisysteempartijen.

‘Ik zal een regering vormen die verandering brengt’, poneerde de politiek onervaren Conte na zijn onderhoud met de president. Hij verzekerde de bevolking dat hij steeds hun belangen voorop zal stellen. ‘Ik sta klaar om de belangen van alle Italianen te verdedigen, in Europa en de wereld. Ik word de advocaat van het Italiaanse volk.’

Conte is vast van plan de strenge Europese begrotingsregels, de migratieregels en de bankenunie snel aan te kaarten bij zijn Europese collega’s. ‘In al die kwesties zal ik het nationaal belang laten primeren.’

Afstandsbediening

Maar staat een politieke neofiet wel sterk genoeg in zijn schoenen om de confrontatie aan te gaan met ervaren rotten als de Duitse kanselier Angela Merkel? ‘In Italië luidt de eerste vraag of Conte überhaupt voor eigen rekening kan rijden of via de afstandsbediening van de leiders van de Vijfsterrenbeweging en de Lega gestuurd zal worden’, merkt Pepijn Corduwener, historicus aan de Universiteit van Utrecht en coauteur van het boek Proeftuin Italië, op. ‘Nooit eerder had Italië een onervaren figuur met deze achtergrond als premier.’

Een confrontatie met Europa lijkt Corduwener wel onvermijdelijk. ‘Het is duidelijk dat de mix van lagere belastingen en hogere sociale uitkeringen gaat wegen op het begrotingstekort en de schuld. Deze coalitie neemt de Europese begrotingsregels niet serieus.’

Deze regering is de eerste die het status quo in Italië echt wil doorbreken. pepijn corduwener italiëkenner

Toch kan Europa volgens hem niet over de hele lijn negatief zijn over de plannen van de antisysteempartijen. ‘Deze regering is de eerste die het status quo in Italië echt wil doorbreken.’ Corduwener merkt op dat de Vijfsterrenbeweging en de Lega vastbesloten zijn werk te maken van hervormingen die in de lijn liggen van de Europese verwachtingen. ‘Ze streven bijvoorbeeld naar minder ambtenaren, minder bureaucratie en een doorgedreven strijd tegen de corruptie. En de invoering van een vlaktaks komt uit het neoliberale boek. Met stimulusmaatregelen, een paardenmiddel, hopen de populisten na 20 jaar de groei weer te stimuleren.’

Of ze in dat opzet zullen slagen, is afwachten. ‘Het regeerakkoord is erg ambitieus. Het is onmogelijk al die plannen in vijf jaar uit te voeren. Zodra de regering uit de startblokken geschoten is, zal ze ook op de grenzen van de realiteit botsen’, voorspelt Corduwener.

Krediet van de Italianen

Zijn de fundamenten van het verstandshuwelijk tussen de uiterst rechtse Lega en de links georiënteerde Vijfsterrenbeweging wel sterk genoeg om obstakels te overwinnen? ‘In Italië is het altijd moeilijk te voorspellen hoelang een regering kan meegaan. Als je op veilig wilt spelen, voorspel je dat deze ploeg een kort leven beschoren is. Maar ze gaat ongetwijfeld haar uiterste best doen om het vijf jaar vol te houden. En ik vermoed dat ze er ook in gaat slagen langer aan de macht te blijven dan we nu denken.’