Didier Seeuws klimt naar hoogste sport op Europese diplomatieke ladder

De topdiplomaat Didier Seeuws ruilt de brexit voor het stuur van de Europese machinekamer. De hoogste Belg in de Europese administratie zal voortaan dreigende ruzies en onenigheid tussen de 27 lidstaten in de kiem smoren.

Directeur-generaal politiek en institutioneel in het secretariaat van de Raad, dat wordt de nieuwe job van de Belgische klasbak Didier Seeuws. Achter die weinig sexy titel schuilt een job aan het stuur van de Europese machinekamer. De EU-lidstaten keurden de benoeming vrijdag goed. Dinsdag is zijn eerste officiële werkdag.

Er staat geen timer op dit nieuwe mandaat. Seeuws' voorganger, Jim Cloos, ging op 1 februari met pensioen en was de enige die de job uitoefende. De functie werd pas in 2010 gecreëerd, na de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon en de benoeming van de eerste Europese 'president' of voorzitter van de Europese Raad, de Belg Herman Van Rompuy.

Het is een sleuteldepartement. Problemen moeten worden ontmijnd voor ze op het niveau van de EU-leiders belanden. Hoge EU-bron

Maar het gaat wel om een centrale functie: het coördineren van overleg en planning van ambassadeurs en ministers én het voorbereiden van Europese toppen en bilaterale toppen. 'Het is een sleuteldepartement', zegt een hoge EU-bron. 'Problemen moeten worden ontmijnd voor ze op het niveau van de EU-leiders belanden. Behendige en goede formuleringen, weten wat haalbaar is: daarvoor heb je een diplomaat nodig van het betere kaliber.'

Guy Verhofstadt

Ook vandaag staat een Belg aan het hoofd van de Europese Raad, Charles Michel. De voormalige Belgische premier had geen hand in de benoeming van Seeuws. Dat geeft de Belgische topdiplomaat de nodige armslag om zijn job in te vullen. Ook al gebeurt zijn werk in de luwte. De schijnwerpers staan op de president en zijn kabinet.

De 55-jarige Seeuws heeft in zijn lange carrière al meerdere heren met grote ambities gediend. In Europa is hij 'mister brexit', de man die de voorbije jaren de 27 EU-lidstaten bij elkaar hield. Hij deed dat in de schaduw van brexitonderhandelaar Michel Barnier. In België wordt Seeuws nog altijd geassocieerd met de liberale ex-premier Guy Verhofstadt en diens ambities om voorzitter te worden van de Europese Commissie.

Verhofstadt had carrièrediplomaat Seeuws aangetrokken als woordvoerder, ook al had die laatste een CD&V-etiket. Seeuws begon zijn diplomatieke carrière in Washington en later op de permanente vertegenwoordiging in Brussel. Op beide plaatsen was Frans van Daele Seeuws mentor en grote voorbeeld. Het was ook Van Daele die de jonge diplomaat overtuigde dat hij de jobaanbieding niet kon weigeren.

Hoogtepunt

Seeuws' ster rees snel. In augustus 2007 werd hij adjunct-permanent vertegenwoordiger op de Belgische ambassade bij de EU. Het hoogtepunt in die functie was het Belgische EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010. Hij maakte grote indruk met zijn kruistocht voor het Europees patent, een dossier dat al 30 jaar stof vergaarde.

Seeuws' discrete manier van werken en de gedrevenheid maakten indruk. Hij kreeg er de prijs van Overheidsmanager van 2010 voor. Maar een jaar later volgde de politieke afrekening. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) gunde Seeuws geen prestigieuze post bij de diplomatieke benoemingen.

'Ik onderhandel niet met mijn voormalige woordvoerder', liet Guy Verhofstadt zich ooit ontvallen.

Vanackere wees ook een verlengd verblijf op de permanente vertegenwoordiging af, met de boodschap dat Seeuws groot genoeg was om op eigen benen te staan. Uiteindelijk was het opnieuw Van Daele die Seeuws te hulp schoot. Seeuws werd eerst speciaal adviseur van de eerste voorzitter van de Europese Raad, de CD&V'er Herman Van Rompuy, en later diens kabinetschef.

Die overstap irriteerde Seeuws' vroegere baas Guy Verhofstadt. Als fractieleider in het Europees Parlement was er meermaals overleg gepland op het kabinet van de Europese president. 'Ik onderhandel niet met mijn voormalige woordvoerder', liet Verhofstadt zich boos ontvallen.

Europese carrière

Seeuws heeft altijd een fijne neus gehad voor politieke ambities. Na zijn job onder Van Rompuy koos hij een job in de luwte op het secretariaat van de Raad. Even was er de verleiding over te stappen naar de privésector. Maar toen kwam de brexit. Een dag na het brexitreferendum in juni 2016 werd hij benoemd tot brexitman.

De Belg bepaalde mee het onderhandelingsmandaat en hield de lidstaten constant op de hoogte van de gesprekken en op één lijn. De lidstaten bedanken hem nu voor zijn ervaring en discretie van de voorbije twintig jaar. Ze bezorgden hem de nieuwe topjob. De examens en gesprekken voor die functie vielen samen met de turbulente slotonderhandelingen met Londen eind 2020.

