Dit zijn de zwaargewichten in de nieuwe Europese Commissie

De nieuwe Europese Commissie is bekend. Welke gezichten moeten we de komende jaren in de gaten houden?

De Europese Commissievoorzitster Ursula von der Leyen heeft dinsdag haar nieuwe ploeg gepresenteerd. Ze deed dat met aandacht voor het genderevenwicht - 13 van de 27 commissarissen zijn vrouwen - en voor de geografische verhoudingen.

Om haar prioriteiten voor de komende jaren te verwezenlijken, besloot von der Leyen de structuur van de Commissie om te gooien. Er komen acht vicevoorzitters, uit alle hoeken van de Europese Unie, die elk bevoegd zijn voor een van de grote politieke beleidslijnen van de nieuwe Commissie. Drie van hen worden supervicevoorzitters: naast vicevoorzitter zijn ze ook commissaris, ondersteund door een directoraat-generaal. Het gaat om de Nederlander Frans Timmermans, de Deense Margrethe Vestager en de Let Valdis Dombrovskis.

Superportefeuille voor Vestager

Schermvullende weergave Frans Timmermans. ©EPA

Zoals verwacht wordt de Nederlandse sociaaldemocraat Timmermans verantwoordelijk voor het klimaatbeleid en zal hij de Europese Green Deal in goede banen leiden. Die moet verzekeren dat Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld wordt. Von der Leyen benadrukte dat Europa de leiding moet nemen in ecologische transitie, zodat het daar ook de vruchten van kan plukken.

Schermvullende weergave Margrethe Vestager. ©AFP

Een tweede speerpunt van het beleid van von der Leyen, Digitalisering, komt in handen van Vestager. De Deense liberale moet verzekeren dat Europa een inhaalbeweging maakt en klaar is voor het digitale tijdperk.

Verrassend genoeg behoudt Vestager de belangrijke portefeuille van Mededinging, waardoor haar takenpakket erg indrukwekkend oogt. In de uittredende Commissie-Juncker gooide Vestager hoge ogen. Ze deinsde er niet voor terug torenhoge boetes uit te delen aan Amerikaanse techreuzen als Google. Het is de eerste keer dat een commissaris dezelfde job krijgt in een nieuwe Commissie.

Schermvullende weergave Valdis Dombrovskis. ©REUTERS

De derde uitvoerende vicevoorzitter wordt de Letse oud-premier Dombrovskis, die de sociaaleconomische portefeuilles blijft overzien en commissaris voor Financiële Diensten wordt. Hem wordt de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de 'unieke sociale markteconomie' door de economische omwentelingen te loodsen die de klimatologische en digitale revolutie met zich mee zullen brengen.

'Stroper wordt boswachter'

Schermvullende weergave Paolo Gentiloni. ©EPA

Naast de drie supervicevoorzitters springen nog een aantal gezichten in het oog. Opvallend is dat von der Leyen de belangrijke economische portefeuille aan de Italiaanse ex-premier Paolo Gentiloni geeft. Hij zal in de praktijk ‘in nauwe samenwerking’ met vicevoorzitter Valdis Dombrovskis de begrotingstrajecten van de lidstaten beoordelen.

Dat ligt moeilijk in de noordelijke lidstaten, omdat Italië al jaren rammelt met de budgettaire eisen. Von der Leyen wuifde de kritiek weg. 'Paolo Gentiloni is een zeer ervaren voormalig premier en hij weet heel goed welke moeilijke kwesties we moeten behandelen. Hij moet in eerste instantie optreden als Europeaan in de Commissie. De beslissingen worden genomen in het college, en die nemen en verdedigen we samen', zei ze.

Schermvullende weergave Phil Hogan. ©REUTERS

Ook opmerkelijk is dat Phil Hogan commissaris voor Handel wordt. De Ier was onder Juncker commissaris voor Landbouw en moet de komende vijf jaar mogelijk de handelsgesprekken met het Verenigd Koninkrijk opstarten, als het land eenmaal de EU verlaten heeft.

De belangrijkste hinderpaal voor de brexit is nog steeds de backstop, die een harde grens met het Ierland van Hogan moet vermijden. De Ierse premier Leo Varadkar reageerde al dat de benoeming van Hogan voor zijn land 'zeker een voordeel' is.

Hand van Macron

Schermvullende weergave Sylvie Goulard. ©BELGAIMAGE

Het was ook uitkijken naar welke post Frankrijk zou binnenhalen. Commissaris Sylvie Goulard krijgt een superportefeuille: Interne Markt, met inbegrip van het Industriebeleid, Ruimtevaart en Defensie. Dat zijn typisch Franse onderwerpen en het bewijst de invloed van de Franse president Emmanuel Macron op de nieuwe Commissie.