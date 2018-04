Dochter Russische spion Skripal verlaat ziekenhuis

De Britse nieuwszender SkyNews zegt dat het uit goede bron vernam dat Joelia Skripal (33) voldoende hersteld is om het ziekenhuis te verlaten. Ook haar 66-jarige vader Sergej Skripal is aan de beterhand, klinkt het. Wellicht komt er vandaag een verklaring van de artsen.

Sergej Skripal, een gewezen kolonel in de Russische inlichtingendiensten die jarenlang clandestien met de Britten samenwerkte, en zijn dochter werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen in een winkelcentrum in Salisbury. Beiden bleken vergiftigd met het zenuwgas novitsjok.