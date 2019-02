Dochter woordvoerder Poetin werkt in Europees parlement

In het Europees Parlement is er beroering over een werkstage van Elizaveta Peskova. Dat is de dochter van Dmitry Peskov, de directeur communicatie van de Russische president Vladimir Poetin.

Peskova loopt sinds november stage bij het Franse parlementslid Aymeric Chauprade. Die werd verkozen voor de Franse extreemrechtse partij Front National (FN), maar vertrok daar in 2015. De stage van de 21-jarige Peskova, een rechtenstudente in Frankrijk, loopt nog tot eind april.

Verschillende parlementsleden zijn bezorgd over de veiligheidsrisico’s. Peskova heeft als stagiaire volgens het Letse parlementslid Sandra Kalniete toegang tot gevoelige, vertrouwelijke documenten. Chauprade zetelt onder meer in de commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid.

Annexatie

De Fransman is bovendien lid van de commissie EU-Rusland. Hij was waarnemer bij het referendum dat Moskou in 2014 organiseerde over de annexatie van het tot Oekraïne behorende Krimschiereiland. Chauprade uitte zich als een groot voorstander van de annexatie. Het is geen geheim dat Europees extreemrechts goede banden heeft met Rusland.

Chauprade benadrukt dat Peskova de vergaderingen van de commissie EU-Rusland niet bijwoont en ook geen toegang heeft tot vergaderingen achter gesloten deuren. De persdienst meldt dat stagiairs geen toegang hebben tot interne documenten.