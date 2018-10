'Dode' corruptieverdachte blijkt als kasteelheer te leven

De Franse gendarmerie heeft in de buurt van Dijon een Oekraïense corruptieverdachte opgepakt die als kasteelheer in Frankrijk leefde. Dat heeft de politieorganisatie Europol dinsdag gemeld.

Het is niet bekend wie de man is die op 5 oktober in de kraag werd gevat, overigens samen met drie medeplichtigen. Wel is geweten dat het iemand is met een 'hoog profiel'.