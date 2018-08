Dodentol Genua verhoogd tot 43

De lichamen van de laatste drie vermisten zijn uit het puin van de ingestorte snelwegbrug in het Italiaanse Genua gehaald, meldt de brandweer. Toch zal verder worden geïnspecteerd.

Een gezin van drie, een Italiaans-Jamaicaans koppel en hun negenjarige dochter, is geborgen. Hun auto was verpletterd teruggevonden in de nacht van vrijdag op zaterdag.