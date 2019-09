‘Dood' parlement laat zombiepremier verder strompelen

Op de eerste dag van het heropende Britse parlement slingerden de verwijten heen en weer. Maar om tactische redenen laten premier Boris Johnson en de opposite de brexitimpasse nog wat aanslepen.

‘Dit parlement is een dood parlement. Het heeft geen moreel recht om op deze groene banken te zitten.’ Met een bulderende stem en onverholen sardonisch genoegen heropende Geoffrey Cox, de hoofdjurist van de Conservatieve regering, woensdagmiddag het Britse Lagerhuis. In een moeite noemde hij de leden ‘laf’ en ‘schandalig’, omdat ze voorlopig weigeren in te stemmen met vervroegde verkiezingen en geen motie van wantrouwen tegen premier Johnson indienen. ‘Velen willen alleen verhinderen dat we de Europese Unie verlaten’, concludeerde Cox. Een zombieregering die maar niet ontslagen raakt, zelfs niet als ze er zelf op aanstuurt: zover is de surrealistische brexitsoap intussen gevorderd.

De toryregering onderging dinsdag een historische blamage, toen het Britse Hooggerechtshof oordeelde dat Johnson ‘onwettig’ het parlement wekenlang had laten opschorten. En dus keerde iedereen woensdag terug naar het pluche van Westminster voor een urenlange, bijwijlen zeer agressieve en populistische scheldpartij vol strategisch gekonkel, maar zonder echte vooruitgang. Van enige spijt of terughoudendheid gaven Johnson en co. geen blijk, integendeel. Van enige wil om 'dictator' Johnson niet langer gegijzeld te houden in Downing Street 10, gaf de oppositie evenmin blijk.

Volk versus parlement

Cox’ tirade illustreerde andermaal de Conservatieve strategie om zich te presenteren als de brexiteers die ‘de wil van het volk’ respecteren, in tegenstelling tot collega-volksvertegenwoordigers. ‘Wij zullen het volk niet verraden’, zei Johnson, die dinsdagnacht vervroegd teruggekeerd was van de Algemene Vergadering van de VN in New York. Waarna ook hij uithaalde naar het ‘verlamde parlement’ dat ‘in een fantasiewereld leeft’ en ‘het volk niet vertrouwt’.

Johnson bood woensdagavond zelfs aan de agenda van het parlement uit handen te geven, zodat Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen tegen hem kon indienen. Daarover had dan donderdag gestemd kunnen worden. Corbyn en de andere oppositiepartijen hapten echter niet toe.

Hun strategie is al even duidelijk. Ja, ze willen dat Johnson ontslag neemt. En ze willen, net als Johnson, wel degelijk zo snel mogelijk verkiezingen om uit de impasse te raken. Maar ze willen dat pas zodra Johnson de EU gevraagd heeft de brexitdeadline nogmaals uit te stellen van 31 oktober tot 31 januari en het gevaar van een chaotische no-dealbrexit weer even geweken is. Het kan de oppositie een bijkomend electoraal voordeel opleveren dat Johnson dan zijn dure belofte dat het VK eind oktober ‘do or die’ de EU verlaat, zou schenden.

Eerder deze maand stemde de oppositie, samen met 21 dissidente tory’s, daarom een wet die Johnson verplicht tot brexituitstel. En omdat Johnson geen parlementaire meerderheid meer heeft, en vervroegde verkiezingen uitschrijven sowieso een tweederdemeerderheid behoeft, kan de oppositie het spel helemaal hard spelen.

Dat ze nog geen motie van wantrouwen indiende, toont echter ook haar verdeeldheid. Als zo’n motie Johnson ten val brengt, krijgt Corbyn, als leider van de grootste oppositiepartij de kans om een alternatieve regering te vormen. De dissidente tory’s zien zo’n hardlinkse premier, al was het maar voor even, echter niet zitten. En de LibDems evenmin, omdat ze met hun rigoureus eurofiele koers almaar meer Remain-stemmers afsnoepen van Labour.

Kalkoenen

En zo is het parlement opgelucht dat zijn soevereiniteit juridisch hersteld is, maar zal het er de komende weken weinig mee doen. Ironisch genoeg volgen begin volgende week waarschijnlijk zelfs enkele dagen reces, omdat Johnsons tory’s dan hun partijcongres houden. Mogelijk poogt de oppositie haar brexitwet nog wat te amenderen, zodat Johnson geen sluipwegen vindt om het uitstel te kunnen negeren. Johnson zal dan weer proberen alsnog op 14 oktober met een Queen’s Speech een nieuw parlementair jaar te openen. Om enkele dagen later in Brussel een nieuwe brexitdeal te zoeken op de Europese top, hoewel amper onderhandelingen lopen over een nieuwe deal.