Doorbraak in Europees migratiedebat in zicht

Duitsland en Frankrijk gaan bootvluchtelingen overnemen van Malta en Italië. Die deal op een minitop in Malta kan de impasse in het Europese migratiebeleid doorbreken.

Het is dan ook geen toeval dat het schip Ocean Viking met 182 geredde migranten aan boord maandagochtend kon aanmeren in de Siciliaanse havenstad Messina. De Ocean Viking wordt beheerd door de hulporganisaties SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen.

Die ad-hocoplossing was nodig omdat een Europese verdeelsleutel voor migranten ontbreekt. Tijdens de migratiecrisis in 2015 bestond wel een tijdelijk systeem voor de hervestiging van erkende asielzoekers in de Unie. Die verplichte opvang zette kwaad bloed in Oost-Europa. De deur ging er dicht.