Doorbraak in moordzaak Malta leidt tot politieke crisis

Twee ministers stappen op nadat ze in opspraak zijn gekomen in het moordonderzoek rond de journaliste Daphne Caruana Galizia.

De Maltese regering is in een politieke crisis beland nu het onderzoek naar de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in een stroomversnelling zit. Keith Schembri, de stafchef van premier Joseph Muscat, en minister van Toerisme Konrad Mizzi namen dinsdag ontslag. En de minister van Economie Christian Cardona zette zichzelf op non-actief nadat hij zaterdag was verhoord door de politie.