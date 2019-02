Dovemansgesprek tussen Juncker en klimaatspijbelaars

De oproep voor een verdubbeling van de Europese klimaatinspanningen van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg viel in Brussel in dovemansoren.

'We spijbelen omdat we ons huiswerk gedaan hebben. We hebben geen keuze.' De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) spelde Europese leiders, onder wie EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, donderdagochtend de les, geflankeerd door de Vlaamse klimaatspijbelaars Anuna De Wever en Kyra Gantois: 'Ze weten dat ze hun huiswerk niét hebben gemaakt.'

Thunberg riep in het Economisch en Sociaal Comité in Brussel op tot een verdubbeling van de Europese klimaatspanningen tegen 2030: 80 procent minder CO2-uitstoot in 2030 in plaats van de nu voorziene 40 procent. Ze vroeg de politici tevens het advies van wetenschappers ter harte te nemen over de opwarming van de aarde.

Tijd tot 2030

'Er is nog tijd tot 2030. We hebben nog elf jaar voor een onomkeerbare kettingreactie kan ontstaan op deze planeet die buiten elke menselijke controle valt', waarschuwde Thunberg.

De boodschap die we de hele tijd krijgen, dat 'het allemaal wel goed komt', biedt ons geen hoop. Hoop moet je verdienen. Greta Thunberg Zweedse klimaatactiviste

Thunberg was hard voor de critici van de klimaatspijbelaars die 'ons poppetjes noemen die zelf niet kunnen denken' en samenzweringstheorieën verspreiden. Ze riep op tot een nieuwe vorm van politiek denken, waarbij politici samenwerken in plaats van te azen op de macht en de confrontatie.

'Als u wil dat we op school zijn, neem dan onze plaats in', vroeg ze de aanwezige politici. De boodschap die we de hele tijd krijgen, dat 'het allemaal wel goed komt', biedt ons geen hoop, benadrukte ze. 'Hoop moet je verdienen.'

Het is niet onze toekomst waar we voor vechten,wel die van iedereen, zei ze. 'We zijn jullie rotzooi aan het opruimen. En we zullen niet stoppen tot we klaar zijn.' Thunberg stapte donderdag mee op in de zevende klimaatmars voor jongeren in Brussel.

Junckers wc-water

Met haar toespraak oogstte de kleine Greta lof en aanmoediging in het Europees auditorium. Maar niemand van de sprekers na haar ging echt in op wat de Zweedse op tafel had gelegd. Enkel Karl-Heinz Lambertz, de voorzitter van het Economisch en Sociaal Comité, zei met zoveel woorden dat hij de 'pertinente en duidelijke boodschap' van Thunberg had gehoord.

Europees Commissievoorzitter Juncker klopte zich op de borst over zijn beleid van de voorbije jaren. Hij benadrukte de Europese voortrekkersrol bij de totstandkoming van het klimaatverdrag van Parijs en zei dat één euro op vier in het volgende meerjarenbudget naar klimaat zal gaan.

Verder ging Juncker niet of nauwelijks in op het klimaatthema. Hij benadrukte dat Afrika een minstens even belangrijk thema hoort te zijn. De lange verdediging van het eigen beleid eindigde in de toiletten. Juncker was er fier op dat hij zich niet bezondigt aan regulitis, bijvoorbeeld de vraag om uniforme Europese eisen in te stellen voor de hoeveelheid water die toiletten doorspoelen.