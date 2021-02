Draghi op zucht van nieuwe Italiaanse regering

De Vijfsterrenbeweging steunt, na een internetraadpleging bij de leden, de beoogde Italiaanse premier Mario Draghi. 'Super Mario' kan aan zijn regeringsvorming beginnen.

De grootste parij van Italië, de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, geeft Draghi de kans om een nieuwe regering te vormen. Bijna 60 procent van de leden waren voor steun aan een regering van nationale eenheid. Al heerst er grote scepsis in de partij.

Bijna alle partijen in Italië hebben inmiddels hun steun toegezegd aan een regering van de voormalige ECB-voorzitter. De grootste partij van Italië hield donderdag van 10 tot 18 uur een raadpleging van haar leden via het platform Rousseau. 74.537 leden brachten hun stem uit, 59,3 procent stemde voor de steun aan Draghi.

De Vijfsterrenbeweging houdt de politieke sleutels vast in Italië. De afgelopen dagen waren er heftige discussies in de partijtop. Moet Draghi gesteund worden om een regering te vormen of niet?

Technocratische oplossing

De tradtionele lijn van de anti-establishmentpartij is fel gekant tegen een technocratische oplossing voor de Italiaanse politiek. Draghi werd door de Italiaanse president Sergio Mattarella van stal gehaald om de Italiaanse politieke knoop door te hakken nadat premier Giuseppe Conti was gevallen. Dat gebeurde omdat coalitiepartner Matteo Renzi van de centrumlinkse Viva Italia de samenwerking had opgezegd.

Het hielp ook niet dat ex-premier Silvio Berluconi als leider van de centrumrechtse Forza Italia zijn steun toezegde aan Draghi. Dat was voor een aantal politici van de Vijfsterrenbeweging genoeg om het vertrouwen in Draghi op te zeggen. De figuur van Berlusconi blijft heel omstreden in de Italiaanse politiek.

De belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe premier zijn de bestrijding van de coronapandemie en het weer op gang trekken van de Italiaanse economie.

Uiteindelijk werden de leden van de Vijfsterrenbeweging aangesproken en die reageerden massaal. Het groene licht van de partij geeft Draghi de mogelijkheid om in het weekend een regering te vormen. Maandag moeten al een aantal decreten worden goedgekeurd om de coronamaatregelen te handhaven. Veel tijd blijft er dus niet over voor Draghi.

De belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe premier zijn de bestrijding van de coronapandemie die bijzonder hard toeslaat in Italië en de besteding van 209 miljard euro om de Italiaanse economie op gang te trekken. Italië zit in de ergste economische depressie sinds de Tweede Wereldoorlog. Als ex-centrale bankier wordt Draghi beschouwd als de ideale figuur om Italië uit de economische miserie te leiden.