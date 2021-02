Draghi schiet uit startblokken met plan voor 'wederopbouw'

Met het vertrouwen van het parlement op zak kan de Italiaanse premier Mario Draghi aan de slag. Hij heeft een ambitieus plan voor 'een nieuwe wederopbouw' van het land na corona.

Draghi deed donderdag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn beleidsplannen uit de doeken, enkele dagen na zijn aanstelling als premier. Later op de dag volgt een vertrouwensstemming, maar het lijdt geen twijfel dat hij het haalt. De Senaat had woensdag al met een ruime meerderheid zijn zegen gegeven aan de nieuwe regering.

In de Kamer en de Senaat riep Draghi de politieke partijen en de bevolking op de rangen te sluiten om het land op te bouwen na de verwoestende corona-epidemie, die niet alleen het leven heeft gekost aan ruim 94.000 Italianen, maar die de economie ook een fikse klap gaf. 'Eenheid is op dit moment geen optie', zei de nieuwe premier, 'het is een plicht'.

Breed draagvlak

Zowat alle politieke partijen zegden Draghi hun steun toe, op de extreemrechtse Fratelli d'Italia na. De gewezen voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) wil van dat brede draagvlak gebruikmaken om fors te hervormen. 'Zoals regeringen meteen na de oorlog hebben ook wij vandaag de kans, of liever de verantwoordelijkheid, om een nieuwe wederopbouw op poten te zetten.'

Eenheid is op dit moment geen optie, het is een plicht. Mario Draghi Italiaanse premier

Italië kent een lange traditie van regeringsleiders die hun tanden stukbijten op hervormingen. Maar volgens Draghi maakten zijn voorgangers de fout allerlei onsamenhangende kleine ingrepen te doen, zonder een langetermijnvisie te ontwikkelen. Hij beloofde met een alomvattend programma te komen voor hervormingen bij justitie, de administratie en de belastingen.

Lokale ziekenhuizen

De topprioriteit is echter de indamming van de coronapandemie. Italië is na het Verenigd Koninkrijk een van de zwaarst getroffen landen in Europa. Draghi kondigde aan dat hij het leger zal inzetten om de vaccinatiecampagne te versnellen. En hij beloofde de gezondheidszorg te versterken, door te investeren in lokale ziekenhuizen en basiszorg.

209 miljard Europese steun Mario Draghi moet tegen eind april een herstelplan op tafel leggen waarmee hij aanspraak kan maken op 209 miljard euro uit Europees hulpfondsen.

De regering moet ook tegen eind april een economisch herstelplan op tafel leggen om aanspraak te kunnen maken op de 209 miljard euro steun die de Europese Unie heeft gereserveerd door Italië. Draghi benadrukte dat hij het Europese geld wil gebruiken om een duurzame economie uit te bouwen, met aandacht voor hernieuwbare energie en technologische innovatie.

Europese integratie

Hij stipte ook aan dat zijn regering een uitgesproken pro-Europese coalitie is. 'Zonder Italië is er geen Europa. Maar zonder Europa is er ook minder Italië. Deze regering steunen betekent de onomkeerbaarheid delen van de keuze voor de euro, net als het vooruitzicht van een steeds stevigere Europese integratie, met op termijn een gezamenlijke Europese begroting.'

Deze regering steunen betekent de onomkeerbaarheid delen van de keuze voor de euro. Mario Draghi Italiaanse premier

Die uitspraak was een schot voor de boeg van de eurosceptici van de radicaal-rechtse partij Lega, die met drie ministers in de nieuwe regering zit. Ook andere partijen, van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging over het centrumrechtse Forza Italia tot de centrumlinkse Democratische Partij, zijn vertegenwoordigd. Draghi vulde zijn ploeg aan met enkele technocraten op sleutelposten als Economie en Ecologische Transitie.

Draghi kreeg begin februari de opdracht een regering te vormen nadat de coalitie van Giuseppe Conte in elkaar was gestuikt. Eerder dan te opteren voor vervroegde verkiezingen stuurde president Sergio Mattarella de ex-ECB-chef het veld in. Veel tijd heeft Draghi niet om zijn ambities te verwezenlijken, want voor begin 2023 staan verkiezingen op de agenda.