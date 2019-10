Drama Essex: 'Konvooi bestond uit drie trucks'

De zender sprak met Anthony Dang Huu Nam, een katholieke priester uit de provincie Nghe An in Vietnam, waar veel van de vermoedelijke slachtoffers vandaan komen. Volgens verhalen van verontruste familieleden die bij hem aanklopten, zouden recent 'meer dan honderd mensen vertrokken zijn voor een nieuw leven'.

De Britse politie heeft de hulp gevraagd van de Vietnamese gemeenschap in Groot-Brittannië en elders om de 39 doden te identificeren. Ook Vietnam zelf stelt een onderzoek in naar mogelijke mensenhandel.

De Britse politie heeft intussen een vijfde verdachte gearresteerd in de zaak. Het gaat om een man van 23 die met een ferry vanuit Frankrijk aangekomen was in Dublin.