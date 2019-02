Drie Britse Conservatieven stappen uit partij

De acht parlementsleden die zich deze week afscheurden van Labour uit onvrede over de brexit krijgen het gezelschap van drie tory's.

Drie parlementsleden van de Britse Conservatieven stappen uit de partij en gaan The Independent Group vervoegen. Die beweging werd begin deze week opgericht door zeven parlementsleden die de oppositiepartij Labour verlieten. Een achtste socialist sloot zich dinsdag bij hen aan.

Met haar elf leden, even veel als de Liberaal-Democraten, is The Independence Group nu de vierde fractie in het 650-koppige Britse lagerhuis. Ze wordt groter dan de tien man van de DUP, de Noord-Ierse nationalisten die de Conservatieve minderheidsregering van Theresa May gedoogsteun verlenen. Maar de Conservatieven (311 parlementsleden) en Labour (239) blijven de dominante krachten, en ook de Schotse nationalisten van de SNP zijn nog altijd een pak groter.

Pro-Europees

Van de drie tory's die de handdoek in de ring gooien is Anna Soubry de bekendste. Soubry was minister in de regering van David Cameron en verzet zich al langer tegen het brexitbeleid van de huidige premier Theresa May. Ze was ook een uitgesproken voorstander van het Remain-kamp tijdens het referendum in 2016. Soubry werkte deze legislatuur in het parlement samen met de Labour-belofte Chuka Umunna, en mede-oprichter van The Independence Group, in een pro-Europese groep.

De andere twee Conservatieve dissidenten zijn Sarah Wollaston - de voorzitster van de commissie Volksgezondheid en een eerder eurosceptisch parlementslid dat zich om pragmatische redenen tegen de brexit verzet - en Heidi Allen. Zij liet eerder al vallen dat ze de tory's de rug zou toekeren als de partij te veel naar de pijpen van harde brexiteers als Jacob Rees-Mogg danste.

Anna Soubry, in juli 2018 in het parlement over de brexit.

Volgens Soubry, Wollaston en Allen is net dat nu gebeurd. De Conservatieve partij is zo sterk naar rechts opgeschoven dat ze zelfs beleidsvoorstellen van de extreem anti-Europese partij Ukip begint over te nemen, zeggen ze. Er zijn ook geen pogingen geweest om een consensus op te bouwen rond de brexit, vinden ze.

Tory's geherdefinieerd

'De brexit heeft de Conservatieve partij geherdefinieerd', schrijven ze, 'en alle pogingen om ze te moderniseren ongedaan gemaakt. De partij is er absoluut niet in gelukt om de pro-brexitgroep ERG het hoofd te bieden, zodat die nu openlijk functioneert als een partij binnen een partij.' ERG is de groep van Jacob Rees-Mogg.

Het drietal zal nu The Independent Group vervoegen. Die werd maandag opgericht door zeven Labour-dissidenten, van wie Luciana Berger en Chuka Umunna de bekendste zijn. Ook zij keerden zich tegen het brexitbeleid van hun partijtop, maar ook de beschuldigingen van antisemitisme en de 'halfslachtige aanpak' van leider Jeremy Corbyn speelden mee. Luciana Berger is een joodse.

Geen nieuwe partij

The Independent Group krijgt voorlopig nog niet de stempel van een nieuwe partij. De betrokkenen willen als onafhankelijke zetelen in het Britse Lagerhuis. 'We willen constructief blijven voortwerken in het belang van onze kiezers', benadrukken de drie ex-Conservatieven.