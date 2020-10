Drie doden en verschillende gewonden bij mesaanval in Nice

Het persbureau Reuters zegt, op basis van politiebronnen, dat een van de doden werd onthoofd. Dat is amper twee weken na de tragische dood van Samuel Paty, een geschiedenisleraar die onthoofd werd na een les over Mohamed-cartoons. Sinds de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 blijven die cartoons van het satirische weekblad controverse veroorzaken. Volgens de antiterreurprocureur was de herpublicatie van de cartoons, enkele weken geleden, de aanleiding voor de aanslag op Paty.

Na de moord opende de Franse overheid een nieuw 'front tegen islamterreur'. Niet alleen worden de daders opgespoord, ook ‘broeihaarden’ van radicalisering worden gesloten. Moskeeën gaan tijdelijk dicht en verenigingen met vermoedelijke terreurbanden worden ontbonden. Of er een link is tussen het incident in Nice en de dood van Paty is onduidelijk. Het is ook nog niet bevestigd of de aanslag uit moslimextremistische hoek komt. Het Franse antiterreurorgaan is wel al betrokken en begon een onderzoek.