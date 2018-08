Dromen van nieuw brexitreferendum

Nu de Britse premier Theresa May inzet op een deal met de EU waar niemand blij van lijkt te worden, zwelt de roep om een tweede volksraadpleging over de brexit aan in het Verenigd Koninkrijk. Maar hoe realistisch is een nieuwe stembusgang?

Als Theresa May gaat wandelen, kan het VK zich schrap zetten. De rust en de natuur inspireren de doorgaans zo voorzichtige Britse premier weleens tot stoutmoedige stappen. Was het niet in april 2017 dat ze, tijdens een tocht door de bergen van Snowdonia in Wales, opeens besloot tussentijdse verkiezingen uit te schrijven, terwijl ze tot dan had gezworen dat niet te zullen doen? De afloop was desastreus. Mays partij verloor de meerderheid in het parlement, waarna haar brexitkoers begon te zwabberen.

Deze zomer stapt May door de Alpen van Noord-Italië en Zwitserland. Ongetwijfeld zal de brexit door haar hoofd spoken tijdens de bergtochten. Met haar laatste, softe vertrekplan - begin juli wereldkundig gemaakt - heeft ze weinig vrienden gemaakt. De brexitfanaten in het Lagerhuis voelen zich verraden, de ‘remainers’ vragen zich nogmaals af of je dan niet beter gewoon lid kunt blijven, Brussel wil ondertussen nog meer concessies.

Een blokkade dreigt, waarna nieuwe verkiezingen zullen volgen. Als dat weer een patstelling oplevert, kan een referendum uitkomst bieden. Charles grant directeur Centre for European Reform

Er wordt inmiddels hardop getwijfeld aan Mays vermogen om welke brexitdeal dan ook door het Britse parlement te krijgen. Zal de premier, met een blik in het bergravijn, opnieuw tot de conclusie komen dat ze een boude stap moet zetten die ze tot nu toe faliekant heeft afgewezen en het volk een nieuw referendum geven?

De pleitbezorgers hebben de wind in de zeilen. Ook zij zien de dreigende impasse in het Britse parlement. Daarnaast worden ze geholpen door het gestuntel van enkele Britse ministers. Die lieten onlangs weten dat maatregelen getroffen worden ter voorbereiding van een eventuele harde brexit, een vertrek van de Britten zonder overeenkomst met Brussel. Brexitminister Dominic Raab sprak over de aanleg van voedselvoorraden, staatssecretaris voor Gezondheid Matt Hancock probeerde het volk gerust te stellen met de opmerking dat medicijnen gehamsterd worden. The Sunday Times deed er nog een schepje bovenop door te melden dat het leger paraat staat om bij te springen, wat Downing Street 10 snel ontkende.

Voedsel oppotten

De openheid moest duidelijk maken dat alles onder controle is en dat het land ook in een ‘no deal’-scenario probleemloos verder zal draaien en dus kan weglopen van de onderhandelingstafel als Brussel lastig blijft doen. Maar zo pakte het niet uit. Wat het volk moest sussen, deed de ongerustheid juist toenemen. ‘Dat een welvarend land zichzelf in een positie manoeuvreert waarin het voedsel en medicijnen moet oppotten in vredestijd, is pure waanzin’, verwoordde Gary Lineker, de oud-topvoetballer die tegenwoordig zijn brood verdient als presentator bij de BBC, het gevoel op Twitter.

‘250.000 handtekeningen voor petitie’ Onder de naam ‘People’s Vote’ is in april dit jaar een campagne gestart voor een nieuw brexitreferendum. ‘We hebben het momentum te pakken’, zegt James McGrory, directeur van Open Britain, een van de organisaties die de campagne hebben opgezet. ‘We hebben meer dan een kwart miljoen handtekeningen voor onze petitie en worden gesteund door almaar meer invloedrijke mensen.’ McGrory erkent dat die aanbevelingen uit de hoek van de remainers komen en dat de campagne aan kracht zal winnen als een vooraanstaande brexiteer ook vindt dat er een nieuwe volksraadpleging moet komen. ‘Dat zou helpen. Maar we hebben al veel steun van gewone burgers die voor de brexit stemden en nu zeggen: wacht eens, dit is niet wat we wilden, we willen een nieuwe stem.’ Als het aan McGrory ligt, komen er twee opties op het stembiljet bij een nieuw referendum: de deal die May weet te onderhandelen of geen brexit. Ook de optie bieden om zonder deal de Europese Unie te verlaten, zoals veel wordt geopperd, ziet hij niet zitten. ‘Als May zonder deal terugkomt uit Brussel, wordt de keuze vanzelf: een brexit zonder deal of geen brexit.’ McGrory is ervan overtuigd dat Brussel de Britse vertrekdatum best wil opschuiven mocht dat nodig blijken te zijn

Lineker heeft zich inmiddels achter People’s Vote, de campagne voor een nieuw referendum, geschaard. ‘Of je nu voor leave of remain hebt gestemd, heeft iemand de chaos gewild waar we ons nu in bevinden?’, zei hij. ‘De politici lijken niet in staat het probleem op te lossen. Daarom denk ik dat het volk een stem moet krijgen over de einddeal.’

Lineker is niet de enige die zich roert. De oud-premiers John Major en Tony Blair deden ook een duit in het zakje. Major vindt een nieuwe stembusgang ‘moreel te rechtvaardigen’ omdat de brexitcampagne twee jaar geleden beloftes deed waarvan volgens hem inmiddels duidelijk is dat die ‘op fantasie berusten’.

Blair heeft een andere invalshoek. Het nieuwste plan van May voorziet in nauwe banden met de Europese Unie. Regels voor goederen en landbouwproducten blijven hetzelfde, zonder dat de Britten er zeggenschap over hebben. Volgens Blair komt dat neer op een ‘what’s the point-brexit’, waarbij de Britten hun lidmaatschap opzeggen maar daar geen enkele relevante vrijheden voor terugkrijgen. ‘In een rationele wereld gaat de beslissing daarover terug naar het volk’, stelde Blair.

Maar Blair en Major - allebei remainers - hebben een probleem. Zij zijn bij uitstek vertegenwoordigers van de politieke klasse waar veel Britten mee wilden afrekenen toen ze voor de brexit stemden. Van grootverdieners als Lineker, ook een remainer, hebben ze ook genoeg. Op sociale media is de voetbalcrack door het slijk gehaald en is een oude tweet van hem - waarin hij zei dat remainers zich bij hun nederlaag moeten neerleggen - vaak herhaald.

Praktische hobbels

Toch lijkt iets in beweging gezet dat in brede kring resoneert, getuige een recente peiling van Sky News, waarin 50 procent van de ondervraagden aangaf een nieuw referendum te willen, terwijl 40 procent dat nog altijd niet ziet zitten. Dat referendum moet een andere opzet hebben dan dat van twee jaar geleden, toen gekozen werd tussen EU-lidmaatschap of vertrekken.

Nu zou het volk drie keuzes moeten krijgen: de deal van May, een vertrek zonder deal of lid blijven. Het probleem daarbij is natuurlijk hoe je bepaalt welke variant wint. Is dat de variant met de meeste stemmen, dan loop je het risico dat een grote meerderheid van de Britten niet krijgt wat ze wil; 34 procent van de stemmen kan immers volstaan.

Peter Kellner, politiek commentator en oud-voorzitter van de opiniepeiler YouGov, beschreef onlangs twee andere mogelijkheden in Prospect Magazine. In eentje vinkt de kiezer niet alleen zijn favoriete optie aan, maar ook zijn favoriete alternatief. Als zijn eerste keuze de minste stemmen krijgt, valt die sowieso af en worden de stemmen voor het alternatief bij de twee overgebleven opties geteld, waarna er een winnaar uitrolt met meer dan 50 procent van de stemmen.

Een andere mogelijkheid is nog ingewikkelder. Daarbij kijk je, als alle stemmen binnen zijn, hoe iedere optie zich verhoudt tot een van de twee andere opties, waarbij de alternatieve voorkeuren voor de derde optie worden verdeeld zoals hierboven beschreven. Je krijgt dan drie tweestrijdjes en de optie die er daar twee van wint, wordt het.

Het lastige vraagstuk van hoe de uitslag te bepalen geeft al aan dat een tweede referendum over de brexit, ondanks de groeiende steun ervoor, veel praktische hobbels te nemen heeft. Dat dit allemaal geregeld kan worden voor eind maart 2019, de geplande vertrekdatum van de Britten, lijkt een utopie.

In het geval van een nieuw referendum moet die datum worden opgeschoven, meent Charles Grant, de directeur van de Londense denktank Centre for European Reform (CER). Veel ruimte lijkt er niet, nu Brussel het Britse vertrek graag uit de weg zal willen hebben voor de Europese parlementsverkiezingen van mei volgend jaar. ‘Maar enige flexibiliteit is niet uit te sluiten’, aldus Grant, die het Britse EU-debat al sinds de jaren 90 op de voet volgt.

Alice in Wonderland

Dat staat los van de vraag hoe Brussel de Britten zal ontvangen als ze op hun stappen terugkeren en toch lid willen blijven. ‘Als de Britten van mening veranderen, staat de deur open. Maar net als bij Alice in Wonderland zijn niet alle deuren hetzelfde’, stelde Guy Verhofstadt (Open VLD), die de brexitpositie van het Europees Parlement vertegenwoordigt, een jaar geleden al. Hij hintte erop dat de Britten onder meer de korting op hun bijdrage tot de EU, zoals bedongen door ex-premier Margaret Thatcher, zullen kwijtraken.

Dat is voor May mogelijk een extra reden om bij haar resolute afwijzing van een nieuw referendum te blijven, welke inzichten de Alpenwandelingen haar ook brengen. CER -directeur Grant kan zich ook niet voorstellen dat de bewindsvrouw op dat punt van haar koers afwijkt. ‘Het is zelfmoord voor iedere Tory-leider om een nieuw referendum te beloven.’