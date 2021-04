Duits Grondwettelijk Hof laat Europees coronafonds toe

Het Duitse Grondwettelijk Hof laat Duitsland toe de meerjarenbegroting van de Europese Unie en het speciale coronafonds goed te keuren. Een klacht daartegen is in eerste instantie verworpen.

Een reeks klachten tegen de meerjarenbegroting, en vooral het speciale coronafonds van 800 miljard euro, mag de ratificering niet in het gedrang brengen, maakte het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe woensdag bekend. 'De onderliggende zaak is niet noodzakelijk onontvankelijk of zonder verdienste,' stelde de rechtsinstantie, 'maar op basis van een kort onderzoek is het onwaarschijnlijk dat het Hof enige inbreuk zal vinden tegen de grondwet.'