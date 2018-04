Duits parket wil Puigdemont voor Spaanse rechter

Vlucht

Na intensieve controle van het Europese aanhoudingsbevel van de Spaanse justitie is het Duitse parket naar eigen zeggen tot de conclusie gekomen dat een overlevering aan Spanje juridisch gerechtvaardigd is.

Het Duitse parket diende daarom een vraag tot overlevering in bij het Oberlandesgericht in Sleeswijk. Die Duitse rechtbank moet de komende dagen beslissen of Puigdemont daadwerkelijk naar Spanje wordt gestuurd. De aanklager eist dat Puigdemont in de cel blijft tot de rechtbank een beslissing genomen heeft.