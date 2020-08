Duits ziekenhuis: 'Sporen van vergiftiging bij Navalny'

In het lichaam van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny zijn sporen van vergiftiging aangetroffen. Dat liet het behandelende ziekenhuis in Duitsland weten.

Vijf dagen nadat Aleksej Navalny met grote spoed in een ziekenhuis opgenomen is, ligt de Russische opposant nog steeds in een coma. 'Zijn gezondheidstoestand is ernstig maar hij verkeert niet in acuut levensgevaar', maakte het Duitse ziekenhuis Charité maandag bekend.

De Kremlincriticus was eind vorige week opgenomen in een ziekenhuis in het Siberische Omsk nadat hij onwel geworden was op een vlucht van Siberië naar Moskou. Zijn entourage maakte vrijwel meteen gewag van vergiftiging. Het gif zou vermengd zijn in een kop thee die Navalny vlak voor opstijgen gedronken had.

Die these onderschreven de Russische dokters in Omsk niet. 'Er zijn geen sporen van gif gevonden in het lichaam van Navalny', zeiden zij vrijdag stellig. Zij weten zijn malaise aan een stofwisselingsprobleem.

Vergiftiging

Omdat de medewerkers van Navalny maar weinig vertrouwen hadden in de artsen in Siberië, drongen ze aan op een overbrenging van de oppositieleider naar een Duits ziekenhuis. Na urenlang getouwtrek op vrijdag kon de criticus van de Russische president Vladimir Poetin zaterdag naar Berlijn overgevlogen worden.

Er is een behandeling met een antistof, atropine, begonnen. Duits ziekenhuis Charité

In het ziekenhuis Charité voerden dokters de afgelopen dagen allerlei testen uit op Navalny. 'Uit hun bevindingen blijkt dat zich sporen van vergiftiging in het lichaam bevinden', luidde het maandag in een mededeling. Het gaat om een substantie uit de groep van cholinesteraseremmers. 'De exacte substantie is nog niet bekend. Om die te bepalen is verdere analyse nodig.'