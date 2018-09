Duitse bedrijfsleiders slaan alarm over Brexit-onderhandelingen

De Duitse werkgeversfederatie dringt er bij de Britse regering op aan haar houding in de Brexit-onderhandelingen te versoepelen. ‘We zitten in een kritieke fase.’

‘De tijd die ons nog rest, is ongelooflijk kort.’ Dat zegt Joachim Lang, het hoofd van de Duitse werkgeversfederatie BDI tegenover de Britse zakenkrant Financial Times. Eerder liet ook al de Japanse bedrijvenlobby zich zeer ongerust uit. De bedrijfsleiders zijn er als de dood voor dat het VK uit de Europese Unie stapt zonder een akkoord. ‘Als er tegen midden november geen akkoord is, dan implementeren de Duitse bedrijven een noodplan voor een harde Brexit’, zegt Lang. ‘In een scenario zonder deal, zitten we met een grenzen- en douanebeleid waar niemand op voorbereid is.’ Lang voorspelt in zo’n scenario een kaalslag voor de Britse industrie.

Lang komt ook even terug op een Londens voorstel om deel te blijven uitmaken van een interne markt voor goederen, maar niet voor diensten, kapitaal en personen. ‘Wanneer je een industrieel goed verkoopt, dan verkoop je niet alleen ijzer, staal of plastic. Er hoort ook een dienst bij dat product. Wij geloven dat een scheiding tussen goederen enerzijds, en de bijhorende diensten, mensen en financiën anderzijds, gewoon niet werkt in een moderne economie.’

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van ons land. Theresa May Brits premier

Michel Barnier, EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit, voelt niets voor verlengde gesprekken met Groot-Brittannië over de uittrede van het land uit de Europese Unie. "We hebben niet meer tijd nodig. Wat nodig is zijn politieke beslissingen", alus Barnier in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Barnier herhaalt dat de gesprekken voor midden november afgesloten moeten worden. Vervolgens kan de EU dan een uitzonderlijke top organiseren. Aanvankelijk was het de bedoeling om tegen de Europese raad van oktober een akkoord te bereiken.