Duitse carnavalisten nemen Merkel op de hak

Zoals de traditie het wil, trekt een bonte carnavalstoet door de straten van Düsseldorf in de dagen voor het begin van de vasten. Vooral bondskanselier Angela Merkel, die vorige week een akkoord aankondigde over haar vierde regering, was het mikpunt van spot.

Merkel hoopt snel te kunnen beginnen aan haar vierde ambtstermijn. Zeker in haar eigen partij CDU is zij incontournable, al klinkt er gemor over de vele compromissen in het regeerakkoord. Als een zwarte weduwe heeft ze volgens de carnavalisten haar tegenstanders opgevreten.