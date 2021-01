Duitse christendemocraten kiezen voor continuïteit in tijdperk na Merkel

In Duitsland surften zaterdagmiddag wellicht heel wat mensen naar de website van de christendemocratische CDU. Via digitale weg hield de beweging, die de voorbije 70 jaar liefst een halve eeuw mee bestuurde in de grootste economie van Europa, haar 33ste partijcongres. Dat moest een antwoord bieden op één vraag: blijven de conservatieven ook de volgende jaren het pad bewandelen dat Angela Merkel de afgelopen 16 jaar uitstippelde of opteren ze voor een abrupte koersverandering met een onbekende eindbestemming?