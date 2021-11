Duitse christendemocraten zoeken opvolger voor Laschet...

Eind januari wijst de christendemocratische CDU een opvolger voor voorzitter Armin Laschet aan. Het grote probleem is een gebrek aan vrouwelijke kandidaten.

Na de catastrofale verkiezingsuitslag van de CDU bij de parlementsverkiezingen eind september kon kanselierskandidaat Armin Laschet niet langer aanblijven als voorzitter van de christendemocratische partij. Laschet legde al zijn ambt als minister-president van Noordrijn-Westfalen neer en zal uiteindelijk een 'gewoon lid' van de Bondsdag worden.

Zestien jaar lang was Angela Merkel de voorzitster van de CDU, maar nu worstelt de partij met een vrouwenprobleem aan de top. De race om het voorzitterschap moet nog beginnen, maar er staan enkel mannen klaar om Laschet op te volgen.

Zo staat de voormalige fractieleider Friedrich Merz klaar, maar ook het parlementslid Nobert Röttgen, ontslagnemend minister van Gezondheid Jens Spahn, parlementslid Carsten Linnemann en de huidige fractieleider in de Bondsdag Ralp Brinkhaus azen op de job.

De essentie De CDU moet na verkiezingsnederlaag op zoek naar een opvolger voor voorzitter Laschet.

Momenteel zijn er enkel vijf mannelijke kandidaten.

De CDU-vrouwen klagen over een 'structurele' ondervertegenwoordiging.

Ook bij de regeringsonderhandelingen staat de positie van de vrouwen centraal.

Het is in Duitsland steeds meer gebruikelijk dat het voorzitterschap van een partij een duobaan is. Bij de sociaaldemocratische SPD was dat zo, en ook bij de Groenen. Het gaat ook altijd om een man en een vrouw.

De mannelijke CDU-kandidaten voor het voorzitterschap zullen dus op zoek moeten gaan naar een vrouw die met hen wil optrekken. Omdat de CDU geen regeringsverantwoordelijkheid zal dragen, is het aantal belangrijke functies de komende jaren bovendien erg beperkt.

De hoogste posten voor de partij zijn de voorzitter, de secretaris-generaal en de fractievoorzitter. Als die drie functies allemaal door een man worden ingenomen, krijgt de CDU wel een erg vrouwonvriendelijk karakter, en dat na 16 jaar een vrouwelijke kanselier geleverd te hebben.

Structureel probleem

De onvrede over de ondervertegenwoordiging van de vrouwen leeft al langer bij de partij. Als voorzitster van de vrouwenafdeling waarschuwde Annette Widmann-Mauz eind vorige week nog haar leden. 'We krijgen opnieuw te maken met het structurele probleem van de ondervertegenwoordiging van de vrouwen bij de belangrijke functies in onze partij. Slechts 12 procent van de kantonvoorzitters van de CDU zijn vrouwen.'

Politieke waarnemers gaan er nu vanuit dat de christendemocraten een vrouwelijke secretaris-generaal aanwijzen als een man het tot partijchef schopt.

We krijgen opnieuw te maken met het structurele probleem van de ondervertegenwoordiging van de vrouwen bij de belangrijke functies in onze partij. Annette Widmann-Mauz Voorzitster CDU-vrouwenafdeling

Dinsdag besliste de CDU om de voorzittersverkiezingen op 21 en 22 januari 2022 te organiseren. De leden krijgen inspraak bij de aanstelling van de nieuwe partijleider.

Die kwestie lag gevoelig. Nadat Laschet begin vorig jaar tot voorzitter verkozen was, wees de CDU-top hem in het voorjaar aan als kanselierskandidaat. Hij kreeg de voorkeur boven de voorzitter van de zusterpartij CSU, Markus Söder. Die was eigenlijk bij de CDU-leden ook populairder, maar die werden toen niet geraadpleegd.

Andere partijen

De vrouwenkwestie speelt ook voor andere partijen. Bij de sociaaldemocraten bezorgt ze de vermoedelijke toekomstige kanselier Olaf Scholz kopzorgen. In de SPD-fractie zetelen dan wel ruim 40 procent vrouwen, maar ook daar blijft het voor hen niet evident om tot topfuncties door te stoten.

Met Scholz als kanselier en Frank-Walter Steinmeier als bondspresident hebben al twee SPD-mannen een topfunctie. De kans is groot dat ook de fractievoorzitter van de SPD een man wordt. Het voorzitterschap zal uiteindelijk wel weer naar een man-vrouwtandem gaan.