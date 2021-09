Duitse christendemocraten zoeken wanhopig naar reddingsboei...

Drie weken voor de Duitse parlementsverkiezingen hapt de CDU/CSU van Angela Merkel wanhopig naar adem. Met een rist noodgrepen probeert de partij het tij te keren, maar de paniek is haast tastbaar.

Met de slogan 'Experts in plaats van experimenten' stelde CDU-kopman Armin Laschet vrijdag zijn 'toekomstteam' voor. Elk van de acht leden - evenredig verdeeld tussen vrouwen en mannen - wordt het gezicht van een verkiezingsthema, van klimaat, over veiligheid tot sociaal beleid. 'Dit weerspiegelt de diversiteit van Duitsland en van de CDU', zei Laschet.

Het initiatief moet de verkiezingscampagne van de christendemocraten nieuwe glans geven. Op drie weken van de stembusgang staat de CDU/CSU fors op achterstand in de peilingen. De Union peilt op een historisch dieptepunt van om en bij 20 procent. De sociaaldemocratische SPD staat verrassend aan de leiding met goed een kwart van de stemmen.

Het is zoals bij Eurosong: als de zanger niet deugt, zetten we veel dansers rond hem.

Het is onwaarschijnlijk dat Laschet met zijn toekomstteam de partij doet opveren, oordeelde Manfred Güllner van het peilingbureau Forsa. 'Dit zal eerder gezien worden als een paniekreactie.' Op sociale media werd al de draak gestoken met Laschets initiatief. 'Het is zoals bij Eurosong: als de zanger niet deugt, zetten we veel dansers rond hem', luidde het in een tweet.

Ambitieuze Merkel

Om de achterstand op de SPD in te lopen kiest Laschet voor een rechtse koers. Dat is vooral te merken aan de prominente rol voor Friedrich Merz in zijn toekomstteam. Merz is een oudgediende bij de CDU die ruim 20 jaar geleden door de jonge en ambitieuze Merkel buitenspel werd gezet. Hij week ontgoocheld uit naar het bedrijfsleven, waar hij fortuin maakte.

Nadat Merkel in 2018 haar afscheid aangekondigd had, zag Merz zijn kans schoon op revanche. Tot twee keer toe probeerde hij CDU-voorzitter te worden. Die pogingen mislukten, maar Merz lag duidelijk goed bij de rechts-conservatieve vleugel van de CDU. Hij ontpopte zich tot het boegbeeld van de partijleden die al langer misnoegd zijn over de linkse koers onder Merkel.

Merz krijgt in de verkiezingscampagne de regie over de financiële en economische thema's. Bij de presentatie van het toekomstteam in Berlijn zei hij vast te houden aan de grondwettelijke schuldenrem en pleitte hij voor het herstel van de 'zwarte nul', de doctrine waarmee Duitsland jarenlang begrotingsoverschotten boekte. Door corona liet de regering-Merkel de teugels dit en vorig jaar wat los.

Linkse alliantie

De CDU probeert duidelijk de conservatieve achterban naar de stembus te krijgen. Laschet waarschuwt de jongste dagen om de haverklap voor een uitgesproken linkse regering, waarbij de SPD een coalitie leidt met de groenen en de hardlinkse Die Linke. Laschet: 'We strijden samen om te voorkomen dat er na 26 september een linkse alliantie aan de macht komt.'

Door de rechtse kant uit te gaan hoopt Laschet ook stemmen af te snoepen van de liberale FDP. Die is in de peilingen ook bezig aan een bescheiden opmars en schommelt rond 13 procent. De CDU vreest dat de liberalen wel eens de rol van kingmaker kunnen spelen in de coalitiegesprekken. En een 'verkeerslichtcoalitie' van SPD, groenen en FDP is een van de opties die voorliggen.

Chaotische machtsstrijd

Sowieso worstelt de CDU/CSU met het vertrek van Merkel, die na 16 jaar als bondskanselier uit de politiek stapt. De regeling van haar opvolging draaide uit op een chaotische machtsstrijd die het imago van de partij ondergroef. Uiteindelijk wezen de partijbaronnen CDU-preses Laschet aan als lijsttrekker in plaats van de veel populairdere CSU-baas Markus Söder.

Met de weinig begeesterende Laschet als kopman raakte de CDU/CSU-campagne niet op kruissnelheid. Hij moest het afleggen tegen de SPD-lijsttrekker Olaf Scholz, die zich nadrukkelijk presenteerde als een waardige erfgenaam van Merkel. Tot grote frustratie van de CDU en zelfs Merkel. Hoewel ze zich weinig bemoeit met de campagne beklemtoonde ze deze week dat er grote verschillen zijn tussen haar en Scholz.