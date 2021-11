Duitse corona-aanpak krijgt fiat van grondwettelijk hof

De Duitse regering ging niet in de fout met haar strenge coronabeleid, oordeelt het grondwettelijk hof. De uitspraak is een opluchting voor de beoogde bondskanselier Olaf Scholz, die onder zware druk staat.

Het Duitse grondwettelijk hof in Karlsruhe sprak zich dinsdag uit over de strenge maatregelen die de regering van Angela Merkel in de lente van 2021 nam om de derde coronagolf in te dammen. Er kwam toen onder meer een avondklok, scholen gingen dicht en het aantal toegestane contacten werd begrensd.

De maatregelen waren 'in de situatie van het extreme gevaar van de pandemie compatibel met de grondwet', oordeelden de rechters in Karlsruhe. Tegenstanders van de gedeeltelijke lockdown waren naar het hof gestapt om het coronabeleid volgens hen een inbreuk was op de basisrechten van de burgers.

Naar het vonnis werd reikhalzend uitgekeken omdat die een indicatie geeft over de bewegingsruimte de Duitse regering krijgt om de corona-epidemie te bestrijden. Merkel zit dinsdag samen met de leiders van de 16 deelstaten. Ook haar opvolger, Olaf Scholz, schuift mee aan tafel.

Harde ingrepen

Merkel voelt zich door de uitspraak ongetwijfeld gesterkt om de bestaande coronamaatregelen aan te scherpen. Zij pleit al langer voor harde ingrepen om een einde te maken aan de vierde golf van besmettingen. 'Elke dag telt', waarschuwde ze onlangs. Zij drukte haar opvolger Scholz op het hart strenge maatregelen te nemen.

We zullen alles doen wat nodig is. Olaf Scholz Beoogd Duits bondskanselier

Scholz gaat waarschijnlijk volgende week aan de slag als bondskanselier. Bij de presentatie van het regeerakkoord benadrukte hij vorige week dat het coronabeleid voorlopig de topprioriteit is van de nieuwe regering, een coalitie tussen zijn sociaaldemocratische SPD, de groenen en de liberale FDP.

Weinig leiderschap

Maar de regering-Scholz ligt al onder vuur nog voor ze uit de startblokken is geschoten. Scholz krijgt het verwijt te aarzelen en te weinig leiderschap en durf te tonen. Hij heeft nog niet duidelijk gemaakt welke maatregelen hij wil nemen. 'We zullen alles doen wat nodig is', tweette hij het afgelopen weekend.

101.344 Coronadoden De corona-epidemie heeft inmiddels al aan meer dan 100.000 Duitsers het leven gekost.

De aanpak van de corona-epidemie botst ook op ideologische verschillen tussen de de coalitiepartners. De sociaaldemocraten en de groenen zijn voorstander van een sterk overheidsingrijpen. De liberalen hameren echter op het recht op vrijheid en pleiten voor individuele verantwoordelijkheid.