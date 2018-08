Duitse economie schudt handelszorgen van zich af

Voor het eerst in negen maanden zijn Duitse ondernemers weer optimistischer geworden over hun activiteiten, leren beter dan verwachte cijfers van de ifo-indicator.

In Duitsland is maandag een knik gekomen in het almaar groter wordende pessimisme van de bedrijfswereld. Voor het eerst in negen maanden stijgt de ifo-indicator over het ondernemersvertrouwen. Hij gaat van 101,7 in juli naar een beter dan verwachte 103,8.