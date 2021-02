Duitse grenscontroles wekken woede bij buurlanden

Vrachtwagens staan in Tsjechië in een kilometerlange file aan de grens met Duitsland door de invoering van coronacontroles.

Duitsland heeft zich de woede van zijn buurlanden op de hals gehaald met de controles aan de grenzen met Tsjechië en Oostenrijk. De komende dagen volgt mogelijk Frankrijk, wat ook in Parijs tot ongerustheid leidt.

Duitsland stelde zondag een inreisverbod in aan de grenzen met Tsjechië en de Oostenrijkse regio Tirol, omdat het land bezorgd is over varianten van het coronavirus in die gebieden. Voor werknemers uit essentiële sectoren die de grens over moeten, is een uitzondering gemaakt. Aan de Tsjechisch-Duitse grenzen ontstonden door de controles meteen kilometerlange files, met wachttijden tot bijna drie uur.

Ik wil niet dat Duitsland zijn grens volledig afsluit Clément Beaune Franse staatssecretaris voor Europese Zaken

Omdat in de Franse Moezelstreek de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus aan een opmars bezig is, overwegen de Duitsers de komende dagen ook aan de Franse grens met controles te beginnen. 'Ik wil niet dat Duitsland zijn grens volledig afsluit', zei de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune al. 'Maar als het toch zover komt, hoop ik op zo ruim mogelijke uitzonderingen.'

Vrachtwagens in transit

Oostenrijk vreest dan weer dat het vrachtverkeer dat uit Italië afkomstig is en via Oostenrijk naar Duitsland wil, op zijn grondgebied vast zal komen te staan. Daarom controleert het op zijn beurt aan de grens met Italië of de vrachtwagens in transit wel over de vereiste uitzonderingsdocumenten beschikken - wat tot files aan de Italiaanse kant van de grens heeft geleid.

De Duitse autoriteiten verdedigden maandag hun kordate aanpak. 'We hebben een situatie waarin we alle noodzakelijke maatregelen moesten nemen om te vermijden dat de virusvarianten even snel in Duitsland verspreiden dan spijtig genoeg het geval is in de buurlanden', zei de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel. 'Een terugkeer naar de normale situatie is in het belang van iedereen.'