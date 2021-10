Duitse groenen en liberalen kiezen voor formatie met SPD

De Duitse groenen en de liberale FDP kondigden woensdag aan dat ze met de sociaaldemocratische SPD gaan onderhandelen over een nieuwe regering. Sinds de verkiezingen van 26 september probeerde zowel de SPD als de CDU/CSU beide kleinere partijen te overtuigen in een coalitie te stappen.

'We zijn tot de conclusie gekomen dat het logisch is voort te gaan met de gesprekken met de SPD en de FDP', zei de groene covoorzitter Annalena Baerbock. De SPD werd bij de verkiezingen de grootste met 25,7 procent en leek aangewezen om de leiding over de formatie te nemen.

Opvallend is dat zowel de groenen als de liberalen de deur voor een Jamaicacoalitie met de CDU/CSU niet helemaal sluiten. De groene covoorzitter Robert Habeck benadrukte dat het huidige voorstel geen afzegging is voor mogelijk latere onderhandelingen met de Union.

Voor de FDP was de CDU/CSU van lijsttrekker Armin Laschet altijd al de geprefereerde partner. Maar die leidde zijn partij naar het slechtste resultaat ooit. De Union verkeert sindsdien in een crisis. In dat opzicht is CDU/CSU een weinig aantrekkelijke gesprekspartner.