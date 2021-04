Duitse groenen trancheren in alle rust de 'K-frage'

Maandag beslissen covoorzitters Robert Habeck en Annalena Baerbock van de Duitse groenen onder elkaar wie onder hen meest geschikt is als 'Kanzlerkandidat' bij de verkiezingen in september

Terwijl de vraag wie kandidaat-kanselier mag worden de Duitse christendemocraten verscheurt, wordt bij de groenen - lang synoniem voor intern geruzie - de knoop in alle rust doorgehakt.

Maandag trancheert één van de belangrijkste politieke formaties van Duitsland via een discrete tête-à-tête wie van de twee kopstukken de Kanzlerkandidat wordt bij de parlementsverkiezingen van september.

Neen, het gaat niet over de christendemocraten. De 'Union' van CDU en de Beierse zusterpartij was lang de rustige vastheid, maar het afscheid van Angela Merkel na 16 jaar als kanselier wordt overschaduwd door een weinig verheffend gevecht tussen kanselierskandidaten Armin Laschet (CDU) en Markus Söder (CSU).

Contrasteer dat met de rust bij Bündnis 90/Die Grünen. Daar trancheren maandag de twee co-voorzitters zoals maanden geleden aangekondigd onder elkaar de K-frage: Robert Habeck en Annalena Baerbock.

Habeck en Baerbock richten zich beide tot de hele samenleving. Niet meer louter tot de harde kern Ulrich Schulte Duits politocoloog

Het frappantst is niet wat de twee van elkaar onderscheidt maar wel wat hen verbindt. Beide horen namelijk tot de realo's: groenen die van oordeel zijn dat een constructieve houding meer oplevert dan een strijd op de barricaden die de fundi's voorstaan.

Typevoorbeeld van die realo's is Winfried Kretschmann, de groene minister-president van de welvarende zuidelijke industriestraat Baden-Württemberg. Kretschmann won vorige maand met sprekend gemak de deelstaatverkiezingen en duwde en passant bij de CDU het mes nog wat dieper in de wonde.

Eigenlijk is bij de Duitse groenen de strijd tussen realo's en fundi's beslecht ten voordele van het eerste kamp. Er blijven achterhoedegevechten, maar liefhebbers van publieke vetes moeten tegenwoordig bij de Union zijn. 'Habeck en Baerbock richten zich tot de hele samenleving, elk van ons. Niet meer louter de harde kern', zegt politicoloog Ulrich Schulte, auteur van het boek 'Die Grüne Macht' in het Britse blad The New Statesman.

Joschka Fischer in 1999: hét cruciale moment voor de Duitse groenen

De Duitse groenen ontstonden in 1980 uit een bonte coalitie van vredes- en milieuactivisten. Een coalitie die nog bonter werd in 1993, toen de Oost-Duitse politiek activisten van Bündnis 90 zich na de hereniging aansloten.

Het cruciale moment was de woelige partijvergadering van Bielefeld in 1999. Met een toespraak van toenmalig kopstuk Joschka Fischer, minister van Buitenlandse Zaken in een roodgroene regering. Fischer drukte met de aanhef 'Lieve tegenstanders' de inzet van Duitse troepen voor de NAVO-troepenmacht in Kosovo door, de eerste Duitse troepeninzet buiten de landsgrenzen sinds 1945. 'Ik was vorige week in een vluchtelingenkamp in Macedonië. Ga daar eens met jullie standpunten heen en praat eens met de mensen', fulmineerde Fischer tegen de radicale pacifisten in zijn partij.

Habeck

Habeck en Baerbock zetten beide de pragmatische lijn van Fischer door, ook - tot tandengeknars van de radicalere vleugel - in de verhouding tussen economie en ecologie. De 50-jarige schrijver/vertaler Habeck geniet de grootste naambekendheid en heeft het meeste beleidservaring. Sinds 2012 is hij vice-minister-president van de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. Eerst onder een socialistische en nu onder een christendemocratische minister-president, wat zijn politieke wendbaarheid illustreert.

Baerbock

Baerbock is 40, exact even jong als haar partij. Ze begon haar carrière in 2005 als medewerkster van het groene Europarlementslid Elisabeth Schroedter en verkaste in 2008 naar Berlijn. Sinds 2013 zetelt ze in de Bondsdag, waar ze zich binnen de fractie profileerde als spreekbuis in klimaatthema's.

Sinds Habeck en Baerbock in 2018 verkozen zijn tot een goed gesmeerd topduo zijn de groenen in de peilingen verdubbeld, tot ongeveer 22 à 23 procent nu.

Peilingen winnen, verkiezingen verliezen

Natuurlijk kunnen de groenen - ook in België - boekdelen schrijven over het winnen van peilingen en het verliezen van verkiezingen. Maar onder het duo scoorden de groenen in 2019 alvast erg sterk bij de Europese verkiezingen.

Duidelijk is dat de groenen een sleutelrol gaan spelen bij de coalitiegesprekken dit najaar. Dat was eigenlijk ook al zo in 2017. Toen stelden de groenen tot hun eigen verrassing vast dat de coalitiegesprekken met christendemocraten en de liberale FPD verrassend goed verliepen. Het was echter de FDP die koudwatervrees kreeg en zo Merkel én sociaaldemocraten met zeer lange tanden tot de huidige vermoeide 'grote coalitie' veroordeelde.