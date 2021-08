Duitse groenen zoeken resetknop in verkiezingsrace...

In Duitsland pogen de groenen hun verkiezingscampagne nieuw leven in te blazen na enkele missers van hun kanselierskandidaat, Annalena Baerbock.

Met een meeting in Nedersaksen vatten de Duitse groenen maandag de laatste rechte lijn naar de parlementsverkiezingen aan. Door te focussen op klimaat hoopt de partij een resem recente missers uit te wissen en haar kansen op regeringsdeelname gaaf te houden.

Langzaam maar zeker stijgt in Duitsland de verkiezingskoorts. Binnen zeven weken schudden zowat 60 miljoen kiezers de kaarten voor een nieuw politiek tijdperk. Na 16 jaar verdwijnt de christendemocrate Angela Merkel voorgoed van het nationale toneel.

Al maanden staan de groenen te trappelen om in dat gat te springen. De partij leek dit voorjaar ook uitstekend geplaatst om voor het eerst een gooi te doen naar federale regeringsdeelname.

De essentie De Duitse groenen houden maandag in Nedersaksen een eerste grote verkiezingsmeeting.

Kandidaat-kanselier Annalena Baerbock hoopt daar haar campagne nieuw leven in te blazen.

Na verschillende blunders zakte haar populariteit de voorbije weken aanzienlijk.

Door voluit te focussen op klimaat pogen de groenen hun kansen op regeringsdeelname gaaf te houden.

Terwijl in de christendemocratische familie een hevige strijd om de kanseliersnominatie woedde tussen het CDU-kopstuk Armin Laschet en het Beierse CSU-kanon Markus Söder - uiteindelijk beslecht in het voordeel van de premier van Noordrijn-Westfalen Laschet -, schoof de ecologische partij in harmonie de 40-jarige Annalena Baerbock naar voren als speerpunt.

Met een jong, fris gezicht hoopten de groenen het electoraat te bekoren. Die tactiek leek te werken. In de weken na Baerbocks nominatie klom de partij naar de koppositie in de peilingen.

Blunders

Maar het tij keerde snel door enkele blunders van Baerbock. Niet alleen had haar entourage haar cv opgesmukt, na de publicatie van haar boek 'Jetzt' werd Baerbock ook beticht van plagiaat.

De kandidaat-kanselier van de groenen, Annalena Baerbock, stapelde de blunders de voorbije weken op.

Daarnaast bleek ze vergeten te zijn 25.000 euro, die door haar partij waren uitgekeerd, bij het parlement te melden. Voorts schoot haar suggestie dat Duitsland Oekraïne best zou bewapenen, velen in het verkeerde keelgat.

Donderdag volgde een nieuwe opdoffer. De federale verkiezingscommissie besliste dat de groenen op 26 september in Saarland niet op het stembiljet staan. De uitsluiting kwam er na 'onregelmatigheden bij de samenstelling van de lijst'. Op het laatste nippertje had de partij nog de regionale lijsttrekker veranderd.

Kanselierschap

Met zowat 700.000 kiezers is Saarland niet de grootste deelstaat. Bij de vorige verkiezingen, in 2017, sleepten de groenen er ruim 35.000 stemmen in de wacht. De verwachting was dat ze er dit jaar beter zouden scoren.

Volgens de peilingen koerst de CDU/CSU af op ruim een kwart van de stemmen. De groenen bikkelen met de sociaaldemocratische SPD om plek twee. De tienduizenden stemmen uit Saarland hadden die strijd kunnen beslechten en beslissen over het kanselierschap als de groenen, de SPD en de liberale FDP een coalitie zonder de CDU/CSU zouden kunnen vormen.

De partij beseft dat een reset zich opdringt als ze haar kansen gaaf wil houden. Baerbock en co. hopen dat nieuwe elan maandag te vinden tijdens een eerste grote meeting in Hildesheim, zo'n 30 kilometer van Baerbocks geboortestad Hannover.

Klimaat

Na de dramatische watersnood die Duitsland vorige maand trof, zijn de groenen van plan voluit te focussen op klimaat. Begin deze week presenteerden ze al een ambitieus maatregelenpakket.

De federale verkiezingscommissie besliste dat de groenen vanwege onregelmatigheden in Saarland niet op het stembiljet staan op 26 september.

De partij wil de CO 2 -taks verhogen en de sluiting van de steenkoolcentrales met acht jaar vervroegen tot 2030. Daarnaast pleit ze voor een ministerie van Klimaatbescherming. Dat zou alle ministeriële beslissingen kunnen vetoën als de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs in het gedrang komen.