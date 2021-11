Duitse inlichtingendienst waarschuwt voor radicaliserende Covid-ontkenners

'We zien online pesterijen, beledigingen, fysieke aanvallen en ultra-agressief gedrag in het hele land', zegt Stephan Kramer in een interview met Redaktionsnetzwerk Deutschland.

'De vierde golf, de discussie over boostervaccins en de aanscherping van coronamaatregelen zoals de uitbreiding van vaccinatie- of herstelbewijzen kunnen de beweging een nieuwe impuls geven', aldus Kramer. Hij staat aan het hoofd van de instantie die binnenlandse dreigingen moet opvolgen.

De 'Querdenken'-beweging, die bestaat uit Covid-ontkenners, rechtse activisten en antivaxers, heeft tijdens de pandemie verschillende grootschalige protesten georganiseerd in Duitsland. Soms draaiden die uit op geweld. Zaterdag is een betoging in Leipzig gepland. Daar zijn door de toenemende besmettingen maar duizend betogers toegelaten.