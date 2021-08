Duitse justitie onderzoekt mogelijke nalatigheid topambtenaren bij watersnood

Het Duitse gerecht onderzoekt of twee ambtenaren nalatig zijn geweest bij het waarschuwen voor de overstromingen van de rivier de Ahr. Slachtoffers vinden dat de overheid hen te laat alarmeerde.

Het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg redenen zijn om te onderzoeken of er fouten zijn gemaakt bij de overstromingen van 14 en 15 juli. Bij de ramp kwamen 141 mensen om het leven en raakten meer dan 700 slachtoffers gewond. De meeste overlijdens vielen stroomafwaarts van Ahrbrück, in het plaatsje Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Slachtoffers verwijten de overheid dat ze te laat het bevel kregen om hun huizen te verlaten. Ook justitie wil weten of die hoge dodentol voorkomen had kunnen worden en heeft de gebeurtenissen ‘zo goed als mogelijk’ gereconstrueerd. ‘Hoewel dat niet helemaal mogelijk was, zijn er genoeg concrete aanwijzingen dat op 14 juli vanaf 20.30 uur gevaarwaarschuwingen en mogelijk ook de evacuatie van inwoners van het Ahrdal, die nog niet getroffen waren door de vloedgolf, nodig waren geweest.’

Het OM start daarom een vooronderzoek naar het optreden Jörgen Pföhler (CDU). Hij is de hoogste districtsambtenaar van Ahrweiler en had de operationele leiding op het moment van de overstromingen. Daarnaast richten de speurders zich op een lid van het crisisteam, dat de leiding tijdelijk overnam. De vraag is of ze wel adequaat reageerden op de informatie die ze binnenkregen.

Onopzettelijke doodslag

Justitie bekijkt of er sprake is van onopzettelijke doodslag en het onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel. Die kwalificatie kan in de loop van het onderzoek nog wijzigen.