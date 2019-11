Duitse kanselier Merkel wendt regeringscrisis af

De coalitie van christen- en sociaaldemocraten bereikte zondag na marathonoverleg een deal over een pensioenregeling voor de laagste inkomens.

De Duitse kanselier Angela Merkel gunde haar regering geen rustdag zondag. Integendeel, ze liet de belangrijkste leden van de grote coalitie en de kopstukken van de christen- en de sociaaldemocratische partijen al om 9 uur verzamelen blazen. Op de agenda stond een punt: een pensioendeal.

Toen de twee traditionele partijen in maart 2018 na een maandenlange politieke impasse uiteindelijk toch weer besloten met elkaar in zee te gaan, stond de verhoging van het basispensioen voor mensen die op zijn minst 35 jaar gewerkt hebben, in potlood ingeschreven in hun regeerakkoord. Maar de details waren nooit uitgewerkt.

Breekpunt

Vooral de SPD tilde zwaar aan het dossier en poogde sinds begin dit jaar de forcing te voeren. Maar de CDU en haar Beierse zusterpartij CSU stonden op de rem. Ze betoogden dat de kosten van dergelijke maatregel op middellange termijn te hoog zouden oplopen.

Dat de sociaaldemocratische ministers zo veel belang hechtten aan het dossier, hoeft niet te verbazen. Ze vreesden dat de SPD-leden tijdens een partijcongres begin december sowieso de stekker uit de grote coalitie zouden trekken als de christendemocraten hun coalitiepartner dit succesje niet gunden.

De sociaaldemocraten gaven de strijd evenwel niet. De voorbije weken maakten ze kanselier Merkel duidelijk dat het onderwerp voor hen echt wel een breekpunt was. Met andere woorden: het lot van de grote coalitie hing af van de pensioenregeling voor de laagste inkomens.

En de SPD haalde haar slag thuis. Na meer dan zes uur onderhandelen klopten de regeringspartners zondag af op een akkoord. 'We hebben een moeilijke knoop ontward. We hebben een goede, voor de CDU verteerbare oplossing gevonden', zei CDU-voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer na afloop van het marathonoverleg.

Volgens Kramp-Karrenbauer, die ook Duits minister van Defensie is, gaat het basispensioen voor mensen die op zijn minst 35 jaar gewerkt hebben, in 2021 in. In SPD-kringen was zondagavond te horen dat 1,2 tot 1,5 miljoen mensen ervoor in aanmerking komen. Welk prijskaartje aan de maatregel hangt, was zondagavond nog niet bekend.

Partijcongres

In sociaaldemocratische rangen was het animo voor een nieuw regeringsavontuur met de christendemocraten sowieso al niet groot in 2018. De twijfel nam sindsdien alleen maar toe omdat de SPD bij verschillende deelstaatverkiezingen en bij de Europese verkiezingen van mei dit jaar zware klappen kregen.

Heel wat leden zijn bang dat de partij zich kapot regeert als ze de hele rit met de christendemocraten uitdoen. Het is nu afwachten of de pensioendeal een meerderheid van de SPD-leden ervan kan overtuigen de grote coalitie nog een kans te geven.