Duitse kieskoorts zet turbo op aanschaf Europese vaccins

Een verdubbeling van het aantal aangekochte dosissen van het BioNTech-Pfizer-vaccin en de nakende goedkeuring van het Oxford-vaccin luiden een versnelling in van de Europese inentingscampagne. Ursula von der Leyen lost er tegelijk een Duits probleem mee op.

Eind volgende week bepalen de Duitse christendemocraten wie de nieuwe partijvoorzitter en opvolger van kanselier Angela Merkel wordt. Die kiesstrijd barstte van de kritiek op de 'te trage' en 'te bureaucratische' Europese vaccinatiestrategie en de roep om eigen vaccinaankopen, los van Europa.

De Duitse kieskoorts sloeg over naar Brussel. De Europese Commissie kwam onder druk te staan wegens de trage goedkeuring van vaccins en de achterstand in de vaccinatie vergeleken met Israël, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Geruchten over geheime akkoorden tussen Berlijn en BioNTech-Pfizer maakten de zenuwachtigheid compleet.

Commissievoorzitster Ursula von der Leyen moest dansen op een slappe koord: Duitsland in de Europese aanpak houden zonder zich te mengen in de strijd voor de opvolging van Merkel.

Voor Commissievoorzitster Ursula von der Leyen werd het dansen op een slappe koord: Duitsland in de Europese solidaire aanpak houden zonder zich te mengen in de strijd voor de opvolging van Merkel. Haar enige uitweg was snel meer Europese vaccins losweken en tevens verhinderen dat Duitsland bilaterale contracten voor de aankoop van vaccins afsloot.

Oxford-vaccin is er bijna

Vrijdag pakte von der Leyen uit met een extra contract met BioNTech-Pfizer voor de levering van nogmaals 300 miljoen vaccins, boven op de al bestelde 200 plus 100 miljoen. Bovendien worden die extra dosissen sneller verdeeld, dank zij nieuwe productiecapaciteit in Duitsland. 75 miljoen nieuwe dosissen worden al in april geleverd, de rest voor de winter.

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA voegde er nog een toemaatje aan toe: uit de flacons mogen voortaan niet vijf maar zes spuitjes worden getrokken. Datzelfde EMA verwacht dat AstraZeneca volgende week de goedkeuring aanvraagt van het Oxford-vaccin. Europa tekende al heel vroeg een contract voor de aankoop van 400 miljoen dosissen van dat vaccin.

Het geneesmiddelenagentschap hoopt de goedkeuring eind januari te kunnen geven. Veiligheid en doeltreffendheid zijn cruciaal voor een positief oordeel. De EU-experts krijgen al langer informatie over de werking van dat vaccin. Ook de gevraagde bijkomende informatie over de efficiëntie van het vaccin en over de lopende klinische proeven is intussen overgemaakt.

Vaccinruilhandel

Alle vaccins worden verdeeld in verhouding tot het bevolkingsaantal van elke lidstaat. Maar niet alle lidstaten nemen hun quota op. De vaccins van Moderna en BioNTech-Pfizer, voorlopig de twee enige goedgekeurde, zijn duur en wegens de bewaring en het transport op extreem lage temperaturen niet zo gemakkelijk toe te dienen.