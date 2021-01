Duitse kritiek op Europese vaccinstrategie zwelt aan

Samen met de dodentol van de tweede virusgolf neemt in Duitsland ook de kritiek op de Europese vaccinstrategie toe.

Het lijdt geen twijfel meer dat Duitsland de harde lockdown die op 16 december startte en normaal gezien op 10 januari afloopt, zal verlengen. Dat leert volgens de zondagseditie van de Frankfurter Allgemeine zaterdag telefonisch overleg tussen de 16 deelstaatpremiers.

De zwaarst door de tweede virusgolf getroffen Länder, Baden-Württemberg en Beieren in het zuiden en Saksen en Thüringen in het oosten, pleiten voor een lockdown tot 31 januari. Minder zwaar getroffen deelstaten als Hamburg en Hessen zouden liever minder lang verlengen.

Nog een heikel punt, net zoals elders in Europa: de heropening van scholen. Ook hier pleiten de zwaar getroffen Länder voor een verdere sluiting. Andere deelstaten pleiten - zoals in België - voor een heropening van de lagere scholen na de kerstvakantie, terwijl de middelbare scholieren slechts deeltijds weer naar de klas kunnen.

Het valt moeilijk uit te leggen dat een in Duitsland ontwikkeld vaccin elders sneller ingezet kan worden Markus Söder Beiers minister-president (CSU)

Vurigst pleitbezorger voor een strenge aanpak is de deelstaatpremier die zich tijdens de coronacrisis meest geprofileerd heeft en bij de federale verkiezingen van september als potentieel christendemocratisch Kanzlerkandidat geldt: Markus Söder van Beieren. 'De lockdown moet tot eind januari verlengd worden', zegt de minister-president in Bild am Sonntag. 'Te snelle versoepelingen gaan ons ver terugzetten'.

Frustratie

In zijn invloedrijke zondageditie zoomt Bild ook in op de 'frustratie' in Duitsland over de trage start van de vaccinaties, in vergelijking met onder meer het Verenigd Koninkrijk.

Ook Söder is in het interview met Bild scherp: 'De Europese Commissie heeft de aankoop van vaccins te bureaucratisch gepland en te lang gedebatteerd over de prijs. Het valt moeilijk uit te leggen dat een in Duitsland ontwikkeld vaccin elders sneller ingezet kan worden'.

We kunnen Duitsland niet eindeloos verdoven en nieuwe schulden blijven aangaan Markus Söder Beiers minister-president

De Beierse minister-president benadrukt dat vaccinaties 'de enige langetermijnstrategie tegen corona' zijn. Zonder snelle vaccins geen snelle hervatting van het openbare leven.